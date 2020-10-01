Четыре причины, почему токсичные отношения для детей хуже, чем развод

Очень многие пары, которые дошли до развода, останавливаются перед финальным шагом из-за детей. Они переживают, как их разрыв скажется на них. И многие решают остаться в браке ради детей. Но ведь по факту их отношения уже закончены, а попытки сохранять иллюзию счастливой семьи эмоционально истощают и приводят к токсичной атмосфере. И в этой атмосфере находятся дети. Они могут молча страдать, надеясь, что все будет хорошо, или еще хуже: считать себя виноватыми.