Очень многие пары, которые дошли до развода, останавливаются перед финальным шагом из-за детей. Они переживают, как их разрыв скажется на них. И многие решают остаться в браке ради детей. Но ведь по факту их отношения уже закончены, а попытки сохранять иллюзию счастливой семьи эмоционально истощают и приводят к токсичной атмосфере. И в этой атмосфере находятся дети. Они могут молча страдать, надеясь, что все будет хорошо, или еще хуже: считать себя виноватыми.
Четыре причины, почему токсичные отношения для детей хуже, чем развод родителей:
1. Постоянное напряжение
Дети очень чутко все чувствуют, что происходит между родителями. Если родители постоянно конфликтуют, дети переживают стресс. Они находятся в постоянном напряжении, вместо того, чтобы чувствовать дома спокойствие и заботу. Это может привести к депрессии и другим психическим и психологическим расстройствам, пишет Soulpost.ru.
2. Негативное влияние на самовосприятие ребенка
Постоянные конфликты родителей запоминаются в голове ребенка. И это снижает его уверенность в себе, самооценку. Ребенок чувствует потребность в любви, но будет отторгать любые ее попытки в его адрес.
3. Перепады настроения
Токсичная атмосфера в семье приводит к психологическим расстройствам, когда у ребенка часто случаются перепады настроения. В дальнейшем, если этим не заняться, подросток может заглушать такое свое состояние запрещенными веществами или сомнительными занятиями.
Дети в плохих семьях быстро взрослеют, таким образом теряют часть детства, и растут весьма неоптимистичными людьми.
4. Страх близости
Токсичная семья оставляет детскую травму. Такие дети боятся близости с другими людьми во взрослой жизни. Потому что близость вызывает болезненные воспоминания из прошлого. Потому дети будут держать дистанцию с другими, чтобы они не навредили их душе так, как это было в детстве.