В Эстонии вновь ищут самую яркую, красивую и умную бабушку! Скорее подавайте заявки

Наши бабушки покорили Вселенную, про них написали во всех газетах и журналах. Победительница регионального конкурса Grandma Universe Estonia 2019 Светлана Гитерман была признана самой красивой бабушкой вселенной. Повторим? Рады сообщить, что кастинг на новую миссис-бабушку ждет претенденток на место в финале.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, в наше время очень не хватает праздника и ярких эмоций. «Несмотря на сложное время, решили добавить блеска и красоты в наши будни. Все только и говорят и короне, мы же коронами награждаем красивых женщин», - сказала Анна. «Милые дамы, наше агентство опять ищет миссис-бабушку и самую-самую красотку за 45. Конкурс пройдет в двух категориях: для официальных бабушек, которых уже радуют внуки и для красоток от 45 лет. В этом случае наличие внуков не обязательно! Если у тебя фигура модели, или почти модели, то этот конкурс для тебя! Кастинг продлится до конца октября. Финал конкурса состоится 29 ноября в клубе Prive», - добавила Анна.

Обладательница титула Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова отметила, что наши женщины готовы составить конкуренцию самым признанным красоткам мира. «За последнее время мы только и слышим о громких титулах и победах наших красавиц. Мне выпала честь носить титул самой красивой женщины Европы, прошлогодняя победительница регионального конкурса и обладательница титула самой красивой бабушки Эстонии была признана самой красивой и талантливой бабушкой Вселенной», - отметила она.

По словам самой обладательницы титула Grandma Universe 2020 Светланы Гитерман, участие в международном конкурсе особенно волнительно, потому что ощущаешь ответственность за страну, которую представляешь. Но в то же время окунаешься в невероятный круговорот событий и ярких впечатлений! «Я рада, что мне выпала уникальная возможность показать всему миру, что женщины в Эстонии красивые, самодостаточные, умеющие сочетать профессию, семью, внешнюю красоту и внутреннюю гармонию. Своей победой я хочу напомнить женщинам, что в 40 лет жизнь не заканчивается! Можно и нужно быть красивой, успешной, расширять свой кругозор, быть открытой новому, мечтать и действовать! Ведь так часто мы, женщины, забываем о том, что все мы королевы!» - сказала самая красивая бабушка Вселенной.

Для участия в кастинге необходимо отправить краткое резюме и 3 фотографии на электронный адрес: angelmodelseu@gmail.com. В теме следует указать Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2020.

Конкурс пройдет в двух категориях. Для женщин, у которых есть внуки и для красавиц старше 45 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно.

Победительница регионального конкурса сможет представить нашу страну на международном конкурсе Grandma Universe/Classic Universe 2021, который пройдет в мае следующего года в Таллинне. Не упустите свой шанс показать себя миру и доказать, что после 40 лет жизнь только начинается.