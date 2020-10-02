Перечислены опасные продукты, от которых выпадают волосы

Врач отметил, что простые рафинированные углеводы могут побудить организм вырабатывать больше мужских гормонов андрогенов. «Слишком много этих гормонов может вызвать истончение волос и облысение», – объяснил доктор Мэй Express. Простые углеводы в большом количестве содержатся в белом хлебе, макаронах, выпечке, белой муке и белом рисе.

Мэй пояснил, что для волос полезны сложные углеводы. В большом количестве они содержатся в злаках, овощах, бобах и хлебе грубого помола.

Причиной выпадения волос может являться неправильный образ жизни, который включает частый стресс, недостаток витаминов и несбалансированное питание. Врачи отмечают, что у многих потеря волос связана также с генетическими особенностями.