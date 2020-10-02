Перечислены опасные продукты, от которых выпадают волосы

Волосы могут выпадать по разным причинам, однако врач Майкл Мэй считает, что роли питания уделяют недостаточно внимания. Он рассказал, какие продукты могут стать причиной потери волос, пишет profile.ru.
Врач отметил, что простые рафинированные углеводы могут побудить организм вырабатывать больше мужских гормонов андрогенов. «Слишком много этих гормонов может вызвать истончение волос и облысение», – объяснил доктор Мэй Express. Простые углеводы в большом количестве содержатся в белом хлебе, макаронах, выпечке, белой муке и белом рисе.
Мэй пояснил, что для волос полезны сложные углеводы. В большом количестве они содержатся в злаках, овощах, бобах и хлебе грубого помола.
Причиной выпадения волос может являться неправильный образ жизни, который включает частый стресс, недостаток витаминов и несбалансированное питание. Врачи отмечают, что у многих потеря волос связана также с генетическими особенностями.