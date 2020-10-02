Пт, 2.10.2020

Ученые опровергли эффективность интервального голодания

Интервальное голодание. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ранее озвученная уникальная возможность снизить вес при интервальном голодании оказалась не только преувеличена, но и вполне сопоставима с эффектом перехода на регулярное трёхразовое питание, пишет «Домашний Очаг».

Интервальное голодание в последние годы называют эффективным способом нормализации артериального давления, уровня сахара в крови и массы тела. При использовании такой методики человек ежесуточно чередует периоды голодания, в которые можно лишь пить воду (от 14 до 20 часов), с так называемыми пищевыми окнами – периодами, когда можно есть любую пищу. В 2018 году было опубликовано исследование, показавшее, что за 12 недель интервального голодания добровольцы снизили массу тела в среднем на 2,5%, а также уменьшили артериальное давление.

Научный портал Naked science рассказал о результатах нового исследования, опубликованных журналом JAMA Internal Medicine. Команда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провела сравнительное исследование и установила, что интервальное голодание влияет на снижение массы тела не лучше, чем регулярное трёхразовое питание. В эксперименте участвовало 116 человек из США - мужчины и женщины от 18 до 64 лет, индекс массы тела которых составлял от 27 до 43. Целью исследования было выявить, влияет ли интервальное голодание на снижение веса у пациентов с избыточной массой тела или ожирением.

Добровольцев разделили на две группы. Одним назначили постоянный график трёхразового питания, другим – интервал, в котором можно принимать пищу. Эксперимент продолжался 12 недель – столько же, сколько длилось исследование 2018 года. Участники из первой группы питались трижды в день, по расписанию, в одно и то же время, не позднее 20:00. Добровольцы из второй группы ничего не ели с 20:00 до 12:00, а во время «пищевого окна» могли на протяжении 8 часов – с 12:00 до 20:00 – есть так и то, что хотели.

Через 12 недель установлено, что обе группы добровольцев незначительно снизили массу тела: при интервальном голодании – на 900-1000 граммов, или 1,17%, а при трёхразовом – на 600-700 граммов, или 0,75%. При этом ни у кого не выявлено ощутимых изменений во вторичных показателях, а именно весе жировой прослойки, безжировой массы тела (массы органов, мышц, скелета), уровней гемоглобина A1c и инсулина натощак.

«Ограниченное по времени питание при отсутствии других вмешательств не отличается эффективностью в плане похудания. Наши результаты согласуются с предыдущим исследованием, согласно которому рекомендация пропустить завтрак не влияет на показатели веса у пациентов, пытающихся похудеть, но противоречат предыдущим отчетам, описывающим положительное влияние интервального голодания на снижение массы тела и другие маркеры метаболического риска», — сделали вывод исследователи.

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