Ученые опровергли эффективность интервального голодания

Добровольцев разделили на две группы. Одним назначили постоянный график трёхразового питания, другим – интервал, в котором можно принимать пищу. Эксперимент продолжался 12 недель – столько же, сколько длилось исследование 2018 года. Участники из первой группы питались трижды в день, по расписанию, в одно и то же время, не позднее 20:00. Добровольцы из второй группы ничего не ели с 20:00 до 12:00, а во время «пищевого окна» могли на протяжении 8 часов – с 12:00 до 20:00 – есть так и то, что хотели.