Ученые опровергли эффективность интервального голодания

Ранее озвученная уникальная возможность снизить вес при интервальном голодании оказалась не только преувеличена, но и вполне сопоставима с эффектом перехода на регулярное трёхразовое питание, пишет «Домашний Очаг».
Интервальное голодание в последние годы называют эффективным способом нормализации артериального давления, уровня сахара в крови и массы тела. При использовании такой методики человек ежесуточно чередует периоды голодания, в которые можно лишь пить воду (от 14 до 20 часов), с так называемыми пищевыми окнами – периодами, когда можно есть любую пищу. В 2018 году было опубликовано исследование, показавшее, что за 12 недель интервального голодания добровольцы снизили массу тела в среднем на 2,5%, а также уменьшили артериальное давление.
Добровольцев разделили на две группы. Одним назначили постоянный график трёхразового питания, другим – интервал, в котором можно принимать пищу. Эксперимент продолжался 12 недель – столько же, сколько длилось исследование 2018 года. Участники из первой группы питались трижды в день, по расписанию, в одно и то же время, не позднее 20:00. Добровольцы из второй группы ничего не ели с 20:00 до 12:00, а во время «пищевого окна» могли на протяжении 8 часов – с 12:00 до 20:00 – есть так и то, что хотели.
«Ограниченное по времени питание при отсутствии других вмешательств не отличается эффективностью в плане похудания. Наши результаты согласуются с предыдущим исследованием, согласно которому рекомендация пропустить завтрак не влияет на показатели веса у пациентов, пытающихся похудеть, но противоречат предыдущим отчетам, описывающим положительное влияние интервального голодания на снижение массы тела и другие маркеры метаболического риска», — сделали вывод исследователи.