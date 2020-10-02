Семь вариантов маникюра, который будет выглядеть дорого, даже если ты сделала его сама

Розовый нюд

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Нежно-розовый лак хорошо сочетается с кожей любого оттенка и смотрится аккуратно почти на любой длине (если, конечно, твои ногти не стремятся пронзить пространство и время ;) Обрати внимание, что это должен быть цвет с явной розовинкой, но без неона и уходов в коричневый. Точно такой, как на фото.

Камуфляж

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В случаях, когда маникюр вообще не нужен, но хочется, чтобы ногти выглядели дорого и классно, поможет камуфлирующее покрытие. Это такой бежево-розовый лак, который визуально выравнивает цвет и реально выравнивает текстуру ногтей, делая их настолько ествественно красивыми, насколько это возможно. Назовем это «маникюр без маникюра».

Полупрозрачный

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Иногда всем хочется сложной геометрии на ногтях. Чтобы не переборщить с украшательствами, крайне рекомендуем взять на вооружение полупрозрачный маникюр, когда геометрия выстраивается на ногте, покрытом прозрачным лаком или, максимум, камуфлирующей базой. Тогда даже самые непростые конструкции в итоге выглядят воздушно.

Темный, но не черный

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С черным лаком стоит быть осторожнее по двум причинам: он может подчеркнуть неровности ногтевой пластины, а даже малейшие трещинки и сколы добавлят образу панка, но никак не роскоши. Решить проблему, если ты любишь темный лак, можно с помощью менее сложных в обращении альтернатив: болотного, винного, шоколадного и других темных оттенков.

Без лишних деталей

Даже фрески Микеланджело на ногтях, превращающие их в потолок Сикстинской капеллы, будут делать маникюр дешевле (не в смысле денег, которые ты за него заплатила, а по виду :) Так что если сил нет как хочется добавить деталей, пусть это будут один или два ногтя с ненавязчивым дизайном. Нам, например, очень нравится, как на спокойной подложке выглядит золотая фольга. А тебе?

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Красный

Ну, и это перечисление было бы неполным без цвета, который выглядит дорого на ногтях, на губах и где угодно еще — красного. Здесь важно подобрать «свой» оттенок, который будет гармонировать с цветом твоей кожи. А вот за одежду можешь не переживать: как и бежевые лодочки, красный в маникюре универсален на все 100%.

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