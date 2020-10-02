Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее? Семь выигрышных образов на эту осень

Тренч на базу

Тренч – абсолютно базовая осенняя вещь, которая при этом легко интегрируется в любой гардероб, будь то деловая капсула или романтический образ.

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При этом тренч также делает тебя изящнее, поскольку имеет длинные полы. Еще одно преимущество тренча в том, что носится он с поясом, а акцент на талии всегда визуально стройнит.

Дополнительно вытянуть силуэт возможно, если носить осенью тренч с платком или шарфом.

Пальто твоей мечты

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Идеально подобранное пальто подчеркнет достоинства фигуры и добавит образу женственности. Обрати внимание: у модели должна быть доминирующая вертикаль. Например, те же самые удлиненные полы, продолжительный ряд пуговиц. А вот контрастные полосы и любимые многими крупные принты в такой ситуации не нужны. Они придают образу ненужный объем.

Я - черный плащ!

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С момента выхода на экраны легендарной трилогии братьев (ныне сестер!) Вачовски прошло уже пара десятилетий, а образ Тринити не оставляет в покое модных дизайнеров. Черные кожаные или замшевые пальто смотрятся сексуально и вызывающе. А еще они отлично скрадывают округлости и выпуклости, о которых ты хотела бы забыть. Впрочем, яркие варианты тоже имеют место быть, если у тебя получится составить с ними монохромный Total Look (он тоже стройнит!) в винных или баклажановых оттенках.

Чудеса асимметрии

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Выбирая осенние платья или костюмы с юбкой, обрати внимание на ассиметричные модели и варианты с запАхом – они визуально стройнят. Традиционно в прохладное время года особенно популярен трикотаж. Особенно стильно выглядит кашемир. Не смотря на кажущуюся нежность, он отличается высоким уровнем носкости. Что касается цвета, то он должен быть максимально нейтральным. Идеальная длина – до колена или чуть ниже.

V - значит великолепно

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Хорош для стройного образа и классический V-образный вырез, который зрительно удлиняет шею. В аккомпанементе с вертикальным рядом пуговиц он смотрится особенно выигрышно.

Кардиган: тепло и уютно

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Да-да, тепло, уютно… И все те же «выгодные» длинные полы! «Правильный кардиган «вытянет» силуэт и добавит пару сантиметров даже миниатюрной барышне. В период затяжных холодов, соблюдая принцип многослойности, кардиган можно носить с лонгсливом или любым другим трикотажем. А некоторые модели настолько теплые, что легко заменят пальто до того дня, как выпадет снег.

Универсальный жакет

Тренд сезона - двубортный жакет. В чем его несомненный плюс, так это в возможности укрыть от посторонних глаз потенциальные складки в области живота и талии. Нет, мы совсем не против скини на эффектных бедрах. Но не тогда, когда потенциальные достоинства фигуры ужаты и перетянуты до так называемого «эффекта рульки». Не делай так!

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