Пт, 2.10.2020

МОЖНО УМ ОТЪЕСТЬ! ⟩ Грушевый пирог: рецепт необычной осенней выпечки

Грушевый пирог. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот грушевый пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – тончайшие дольки груши, а самого теста в нем практически не видно. «Невидимый» грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

«Невидимый» грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

Время приготовления: 1,5 часа

Калорийность: 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • 90 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 800 г груш

Для глазури:

  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 75 г сахара

Способ приготовления

  1. Взбить в пышную пену яйца с сахаром.
  2. В яичную смесь влить молоко и растопленное сливочное масло, снова взбить.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Перемешать до однородности, чтобы получилось жидкое тесто.
  4. Груши почистить и нарезать тонкими дольками.
  5. Соединить тесто с грушами и аккуратно перемешать, выложить в форму диаметром 24 см. Выпекать при 190 °С в течение 30 минут.
  6. Пока готовится пирог, сделать заливку: смешать яйцо с сахаром и растопленным сливочным маслом.
  7. Через 30 минут достать пирог из духовки, полить заливкой и выпекать еще 10-15 минут.
  8. Проверить готовность пирога шпажкой – она должна остаться сухой. Дать пирогу остыть, лучше всего оставить на ночь в холодильнике.

Полезный совет

Когда вы будете добавлять заливку, пирог можно посыпать миндальными хлопьями.

НАВЕРХ
Back