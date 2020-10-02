МОЖНО УМ ОТЪЕСТЬ! ⟩ Грушевый пирог: рецепт необычной осенней выпечки

Этот грушевый пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – тончайшие дольки груши, а самого теста в нем практически не видно. «Невидимый» грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.