Оксана Федорова показала редкие кадры с семилетней дочерью

42-летняя Оксана Федорова рассказала об успехах дочери Елизаветы. Звездная мама поддержала малышку во время творческого выступления.
Обладательница титула «Мисс Вселенная – 2002» воспитывает двоих детей – восьмилетнего Федора и семилетнюю Елизавету. Оксана старается прививать малышам любовь к прекрасному. Телеведущая в раннем возрасте заметила, что у дочери есть талант танцовщицы, и отдала ее в балетную школу, пишет Cosmo.
Федорова похвасталась первыми достижениями Лизы: она засняла, как школьница усердно тренируется перед выходом на сцену. Девочка продемонстрировала в кадре отличную растяжку.
После разминки дочь Оксаны появилась перед зрителями. Под классическую музыку Лиза исполнила несколько эффектных па. Модель пояснила, что девочка выступала на отчетном концерте балетной мастерской Егора Симачева. «Сколько нужно терпения и педагогу, и маленьким балеринкам, и, конечно, родителям! Боже, помоги выдержать! Несмотря на сложность ситуации с коронавирусом, все меры были соблюдены, и дети были счастливы», - написала Федорова.
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Дочь Оксаны Федоровой Лиза
Титулованная красавица дала поклонникам возможность рассмотреть наряд Лизы. Девочка предстала в «воздушном» голубом платье, расшитом крошечными цветами и бисером. Прическу малышки украсила нежная диадема. Федорова вручила юной звезде букет цветов. «Моя королева», - подписала фотографии молодая мама.
Дочь Оксаны очаровала фанатов. Лиза похожа на маму?