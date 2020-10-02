Оксана Федорова показала редкие кадры с семилетней дочерью

Дочь Оксаны Федоровой Лиза Instagram

После разминки дочь Оксаны появилась перед зрителями. Под классическую музыку Лиза исполнила несколько эффектных па. Модель пояснила, что девочка выступала на отчетном концерте балетной мастерской Егора Симачева. «Сколько нужно терпения и педагогу, и маленьким балеринкам, и, конечно, родителям! Боже, помоги выдержать! Несмотря на сложность ситуации с коронавирусом, все меры были соблюдены, и дети были счастливы», - написала Федорова.