Женский гороскоп на неделю с 5 по по 11 октября: кому-то стоит пересмотреть отношение к жизни, а кого-то ждет сильная любовь,

Женщина-Дева

Мощный поток энергии Венеры направлен в сферу отношений и духовного роста. На этой неделе это влияние очень благоприятно: у многих Дев получится легко разобраться в личных вопросах — не раня себя, не задевая самолюбие других людей. После таких корректировок личная жизнь обещает стать лучше: в общение вновь вернется искренность, взаимный интерес, в отношения — любовь, нежность и страсть. Правда в деловом графике могут произойти сбои. Команда сайта dailyhoro.ru советует воздержаться от важных решений, заключения сделок и конкретных действий. Большую пользу принесет наблюдательность и техники визуализации желаний.

Женщина-Весы

Неделя под влиянием активной Венеры принесет женщинам-Весам вдохновение и проблески гениальности. Такие вспышки вызовут желание поделиться внутренней силой со всеми, однако не стоит упорствовать, если от окружающих не последует восторженного отклика. Время покажет тех, кто готов быть всегда рядом, и тех, с кем давно уже не по пути. Астрологи советуют искать единомышленников, именно их поддержка подарит мощный импульс роста и в будущем принесет щедрые плоды. Словом, внутренней силой стоит делиться с теми, кто готов ответить взаимностью и без лишних разговоров поддержать инициативы.

Женщина-Скорпион

На этой неделе может неожиданно возникнуть желание спрятаться от реальности. Но не стоит ему поддаваться: в любой ситуации найдется достаточно сил, чтобы начать путь к светлому будущему. А потому астрологи советуют женщинам-Скорпионам беречь свои желания и не забывать их регулярно обновлять. Карта желаний на октябрь 2020 года поможет обозначить главные цели, включить интуицию, найти нужные решения. Этот внутренний процесс принесет большую пользу — шанс разобраться с текущими проблемами. По гороскопу женщины-Скорпионы будут способны взять под контроль развитие ситуаций, поэтому не стоит терять время на меланхолию и сомневаться в себе.

Женщина-Стрелец

Если в последнее время эмоции выбивали из колеи, то на этой неделе есть шанс положить конец череде колебаний и неудач. Так бывает, когда Вселенная запускает программу новой жизни. В начале октября установится иной способ бытия: процесс пройдет без проблем, если твердо решить для себя, что пришло время отказаться от чего-то привычного, но уже давно бесперспективного. На этой неделе можно начинать что-то новое, используя все доступные (но достоверные) источники информации. Особую пользу принесут разговоры с близкими «о важном». Нужно избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости — это оптимальный способ сохранить легкий настрой и получить желаемое.

Женщина-Козерог

На этой неделе женщинам-Козерогам благоприятно избавиться от всего отжившего, старого, лишнего, вернуть долги (в том числе и кармические) и вообще любыми способами очистить и облегчить свою жизнь. Этому поспособствует динамика момента: в октябре у многих представительниц Знака выйдут на поверхность глубинные проблемы, а значит, они станут доступными для проработки. Освобождая свой внутренний мир от энергетического мусора в виде негативных программ, обид и сожалений, мы растим шансы наполнить его чем-то прекрасным. Самый лучший способ вернуть внутреннюю гармонию — дыхательные и медитативные практики.

Женщина-Водолей

Представительницы Водолея вступают в тот удачный период, который дарит самые смелые, долгие и счастливые перемены. Для них неделя станет временем роста, когда важно сформировать конкретные планы на осень и заложить основу будущих побед. Как ни странно, но именно с 5 по 11 октября у многих могут возникнуть на этом фоне пессимистичные мысли. Самая нежелательная реакция на это — инфантильная: не стоит жалеть себя и роптать на несправедливость жизни. Вернуть позитивный настрой и уверенность в себе помогут творческие занятия и сила 5 стихий.

Женщина-Рыбы