ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие изысканные вина пили гости на дегустационном ужине Gourmet Showcase

Гости узнали много нового о виноделии Cantina Monpissan, чье производство предназначено не для потребителей масс-маркета, а для узкого круга людей, экспертов, ценителей вин и винотек премиум класса. Винодельня Monpissan существует с 1909 года, успешно сочетает древние традиции и новые технологии, производя вина, изготовленные из винограда сорта Неббиоло.
На дегустации обсуждались надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценивались вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, специфика подачи и возможные гастрономические сочетания. К винам предлагалось гастрономическое сопровождение - ужин из четырех перемен блюд. Ведь, пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин, совместно подготовленный отличным шеф-поваром ресторана Attimo Анджело Молья и сомелье Юрием Братчиком. Их слаженная работа позволила открыть и насладиться новыми нюансами вкуса.
Следующий дегустационный вечер состоится 7 ноября в HOTEL TELEGRAAF, в ходе которого вы сможете получить толковые рекомендации по выбору, хранению и ценовые категории, продегустировать вина французского винного дома Château de Saint Martin в сочетание с различными блюдами, специально приготовленными и подобранными к этим винам от шеф-повара ресторана TCHAIKOVSKY, составить собственную карту предпочтений и пополнить список своих любимых напитков и, несомненно, приятно провести время в компании увлеченных людей.
Стоимость билета 111€ (с включенным ужином из 4-ех курсов и винами к каждому блюду). Записаться на дегустационный ужин: showcaseprproject@gmail.com