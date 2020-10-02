ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие изысканные вина пили гости на дегустационном ужине Gourmet Showcase

Следующий дегустационный вечер состоится 7 ноября в HOTEL TELEGRAAF, в ходе которого вы сможете получить толковые рекомендации по выбору, хранению и ценовые категории, продегустировать вина французского винного дома Château de Saint Martin в сочетание с различными блюдами, специально приготовленными и подобранными к этим винам от шеф-повара ресторана TCHAIKOVSKY, составить собственную карту предпочтений и пополнить список своих любимых напитков и, несомненно, приятно провести время в компании увлеченных людей.