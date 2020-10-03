Эксперт назвал лучший способ очистить продукты от частиц вируса в интервью Агентству городских новостей «Москва». Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов объяснил, как снизить риск возможного заражения коронавирусной инфекцией с поверхности купленных овощей и фруктов, пишет Medikforum.ru .

По словам эксперта, принесенные из магазина продукты можно мыть специальным мылом (оно должно быть допущено для мытья овощей и фруктов), либо протирать влажными антибактериальными салфетками.

В то же время, уточнил он, овощи и фрукты должны тщательно промываться после обработки. Особенно это важно делать после использования салфеток. Такой способ очищения продуктов от частиц вируса все же не уничтожает абсолютно все частицы, вдобавок на поверхности могут сохраняться вещества-дезинфекторы, способные токсично действовать на организм.