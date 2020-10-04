Щелочная диета: все о любимой диете Виктории Бекхэм

История возникновения

Щелочная диета не нова, хотя она и стала популярной в 2000-х. Ее корни берут свое начало в аюрведе, часть ее принципов позаимствованы из диссоциированной диеты, придуманной доктором Уильямом Ховардом Хэем в 1911 году. В соответствии с этим типом питания все продукты разделялись на категории — кислые и щелочные. Нужно было употреблять большое количество последних и в то же время ограничить себя в "кислой" пище. В 1980-х тоже была своя версия щелочной диеты, известная как комбинированная диета, пишет Сплетник.

О щелочной диете снова активно заговорили в начале 2000-х годов, когда американский натуропат Роберт Янг опубликовал книгу "Чудо pH", которая стала бестселлером. Несмотря на то, что в 2017 году Янга посадили в тюрьму за незаконную медицинскую практику и обязали выплатить многомиллионные штрафы за введение в заблуждение онкологических больных, последователи этой диеты продолжили питаться в соответствии со сформулированными им принципами. Причем среди поклонниц "Чуда" немало звезд: Виктория Бекхэм, Эль Макферсон и другие.

Основные принципы

Все продукты делятся на три группы:

— кислотные: бобовые, орехи, рыба, морепродукты, хлеб с высоким содержанием дрожжей, сливочное масло, яйца, мясо и такие напитки, как кофе и чай;

— щелочные: овощи и зелень, фрукты (яблоки и груши, абрикосы, инжир, финики, лимон, лайм), кокос, авокадо, семена подсолнечника и тыквы, грецкие орехи, кунжут, миндаль);

— нейтральные: яйца, бурый рис, овсянка, молочные продукты (сметана, мороженое, молоко и натуральные йогурты).

"Формула успеха" проста — 80% щелочных продуктов и 20% "кислых". Питаться нужно пять-шесть раз в день, при этом не есть после 19.00 и тщательно пережевывать пищу.

Из базовых принципов — сокращение количества соли (до 2 граммов в день) и минимальное количество острой пищи (никаких буррито и курицы карри). За тем, что пьете, тоже нужно следить: постепенно стоит отказаться от кофе, чая и сладкой газировки.

Щелочная диета подразумевает, что надо питаться таким образом, чтобы помочь оптимизировать естественный pH-баланс нашего организма за счет уменьшения количества потребляемых кислотообразующих продуктов — обработанных пищевых продуктов (полуфабрикатов), красного мяса, алкоголя, кофе. При этом есть можно и нужно щелочеобразующие продукты, такие как свежая листовая зелень, морковь, авокадо, свекла и киноа.