Щелочная диета: все о любимой диете Виктории Бекхэм

В последние несколько лет наблюдается всплеск интереса к антивозрастной щелочной диете, любимой многими знаменитостями: от Эль Макферсон до Виктории Бекхэм. Как говорят ее приверженцы, с помощью такого типа питания можно не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить состояние кожи. Такой эффект можно получить благодаря изменению уровня pH в нашем организме. Считается, что тем самым стимулируется повышенное производство коллагена (пока, преждевременные признаки старения!), сухая кожа получает должное питание, а ее защитная функция восстанавливается. Заинтригованы? Попросили эксперта рассказать обо всех плюсах и минусах этой диеты.
История возникновения
Щелочная диета не нова, хотя она и стала популярной в 2000-х. Ее корни берут свое начало в аюрведе, часть ее принципов позаимствованы из диссоциированной диеты, придуманной доктором Уильямом Ховардом Хэем в 1911 году. В соответствии с этим типом питания все продукты разделялись на категории — кислые и щелочные. Нужно было употреблять большое количество последних и в то же время ограничить себя в "кислой" пище. В 1980-х тоже была своя версия щелочной диеты, известная как комбинированная диета, пишет Сплетник.
О щелочной диете снова активно заговорили в начале 2000-х годов, когда американский натуропат Роберт Янг опубликовал книгу "Чудо pH", которая стала бестселлером. Несмотря на то, что в 2017 году Янга посадили в тюрьму за незаконную медицинскую практику и обязали выплатить многомиллионные штрафы за введение в заблуждение онкологических больных, последователи этой диеты продолжили питаться в соответствии со сформулированными им принципами. Причем среди поклонниц "Чуда" немало звезд: Виктория Бекхэм, Эль Макферсон и другие.
Основные принципы
Все продукты делятся на три группы:
— кислотные: бобовые, орехи, рыба, морепродукты, хлеб с высоким содержанием дрожжей, сливочное масло, яйца, мясо и такие напитки, как кофе и чай;
— щелочные: овощи и зелень, фрукты (яблоки и груши, абрикосы, инжир, финики, лимон, лайм), кокос, авокадо, семена подсолнечника и тыквы, грецкие орехи, кунжут, миндаль);
— нейтральные: яйца, бурый рис, овсянка, молочные продукты (сметана, мороженое, молоко и натуральные йогурты).
"Формула успеха" проста — 80% щелочных продуктов и 20% "кислых". Питаться нужно пять-шесть раз в день, при этом не есть после 19.00 и тщательно пережевывать пищу.
Из базовых принципов — сокращение количества соли (до 2 граммов в день) и минимальное количество острой пищи (никаких буррито и курицы карри). За тем, что пьете, тоже нужно следить: постепенно стоит отказаться от кофе, чая и сладкой газировки.
Щелочная диета подразумевает, что надо питаться таким образом, чтобы помочь оптимизировать естественный pH-баланс нашего организма за счет уменьшения количества потребляемых кислотообразующих продуктов — обработанных пищевых продуктов (полуфабрикатов), красного мяса, алкоголя, кофе. При этом есть можно и нужно щелочеобразующие продукты, такие как свежая листовая зелень, морковь, авокадо, свекла и киноа.
Все основано на идее, что после переваривания пища становится новым веществом, которое ученые называют "золой" (это метаболические отходы), прежде чем она попадает в кровоток. Некоторые продукты выделяют щелочную золу, другие — кислую. Щелочь нейтрализует кислоту и ускоряет выведение токсичных веществ из организма, способствуя очищению всех систем, в том числе слизистых. Хотя естественные процессы в организме стремятся поддерживать уровень pH нашей крови на уровне 7,4 (нормальный диапазон от 7,35 до 7,45), считается, что употребление в пищу продуктов, которые легче перевариваются и уже более щелочные, поможет сделать этот процесс балансировки намного проще.
Как объясняет Маргарита Будасси, специалист направления фитнес-тестирования, врач-диетолог X-Fit в России, нормальный показатель рН (кислотности) здорового организма (кровь, лимфа, сперма, межклеточный матрикс) равен 7,3—7,4. Но все процессы в организме идут с образованием кислот.
„Для поддержания рН буферная система (защитная система, поддерживающая равновесие) организма должна расходовать щелочные минералы (кремний, кальций, магний, цинк, селен), которые мы получаем из пищи. Если питание не содержит ощелачивающих продуктов, возникает состояние дефицита минералов. Отсюда появляется синдром хронической усталости, могут выпадать волосы, развиваться подагра и воспалительные процессы“,
— говорит эксперт.
Диетологи уверяют, что наш организм испытывает стресс, связанный с перевариванием и переработкой большого количества продуктов, таких как рафинированный сахар, глютен, молочные продукты и мясо. В то время как многие разновидности щелочного питания рекомендуют перейти на вегетарианство, лучше достичь баланса 70:30 щелочной и кислой пищи.
Звездные поклонницы
Виктория Бекхэм воспевала первую книгу рецептов Корретта и Эдгсона Honestly Healthy, в то время как Эль Макферсон основала весь свой ассортимент добавок WelleCo The Super Elixir на принципах кислотно-щелочного баланса. Говорят, что Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон также являются большими поклонницами щелочной еды, наряду с Кирстен Данст, Алисией Сильверстоун и Жизель Бундхен, чей муж, звезда американского футбола Том Брэди, сказал, что ест на 80% щелочную пищу.
С чего начать?
Во-первых, нужно научиться отличать щелочные продукты от кислых, что не всегда просто. Например, лимоны и лаймы кажутся очень кислыми, но на самом деле производят щелочную "золу". Обратное верно для большинства мясных и молочных продуктов.
Цель — насытить рацион пищей с pH > 6. Самыми щелочными продуктами являются зелень, листовые салаты, затем овощи, фрукты, крупы, кроме пшеницы. Желательно употреблять их без термической обработки, так мы получим максимальное количество макро- и микроэлементов, которые будут легко усвоены.
Как только определите, какие продукты питания следует есть в первую очередь, начните с небольших изменений. Например, на завтрак сделайте себе зеленый коктейль. Богатый питательными веществами салат — на обед вместо быстрого бутерброда, перехваченного по дороге на работу. Пусть все происходит постепенно — это не стандартный рацион, поэтому он требует осмысления и подготовки. В конце концов, это изменение образа жизни, а не шестинедельная модная экспресс-диета.
Также необходимо ограничить или исключить закисляющие продукты:
— сахар;
— сыр и другие молочные продукты;
— мясо;
— алкоголь;
— пшеницу;
— маринады;
— растворимый кофе;
— белый рис;
— шоколад;
— большую часть рыбы и морепродуктов;
— некоторые виды орехов и фрукты с высоким гликемическим индексом.
Идеальная щелочная диета — это полностью растительное питание, преимущественно сыроедческое. Можно заменить молочные продукты на йогурты и напитки из растительного молока. Однако на деле три раза в неделю можно есть зерновые и рыбу (морепродукты), индейку и курицу.
Что можно, а что нельзя?
В списке "разрешенки" — практически все овощи (за исключением маринованных и квашеных). В почете ростки пшеницы и ячменя, капуста, баклажан и цукини, а также корнеплоды (свекла, морковь, кольраби, редис и редька). Из фруктов лучшие варианты — вишня, арбуз, яблоки и бананы.
Растительное масло лучше заменить на кокосовое, оливковое, кунжутное, из семян льна. Полезными при щелочной диете считаются более редкие масла — миндальное и кедровое.
Необходимые организму углеводы можно получить из чечевицы, гречки, пшеницы, полбы и пшена. А вот белок ищите в фасоли и тофу.
Из напитков в фаворе вода, травяные и зеленые чаи. Большинство сортов мяса считаются кислотообразующими: говядина, свинина, телятина, сардины и тунец — самые "кислотные". А вот курица, индейка, семга и пресноводные виды рыб допустимы.
Примерное меню на несколько дней
Первый день
Завтрак: натуральный йогурт без сладких добавок, банан.
Перекус: яблоко.
Обед: паста из твердых сортов пшеницы с грибным или томатным соусом.
Полдник: груша и цельнозерновой крекер.
Ужин: вареная куриная грудка, овощной салат из огурцов, помидоров, листьев салата, лука, болгарского перца, базилика.
Второй день
Завтрак: омлет из двух яиц.
Перекус: чернослив, курага или другие сухофрукты.
Обед: тыквенный крем-суп с сухариками.
Полдник: бананово-вишневый смузи на обезжиренном молоке или йогурте.
Ужин: запеченная в духовке рыба, овощной салат, заправленный оливковым маслом и соком цитрусовых.
Третий день
Завтрак: горячий бутерброд.
Перекус: яблоко или апельсин.
Обед: дикий рис с овощами и зеленью (цуккини, сладкий перец, морковь, лук).
Полдник: творог с ложкой меда.
Ужин: тушеная белокочанная капуста с вареной картошкой.
Плюсы щелочной диеты
Многие проблемы с кожей, включая появление прыщей, сухость, экзему и псориаз, могут быть связаны с уровнем зашлакованности кишечника и пищеварительной системы. Эксперты по щелочному питанию сходятся во мнении, что, убрав из рациона кислую пищу, вы устраните основную причину высыпаний, восстановив барьерную функцию кожи.
Диета, богатая кислотообразующими продуктами, разрушает некоторые защитные свойства, обеспечиваемые незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3, и приводит к воспалению, высокому уровню холестерина и повреждению кожи. Соблюдение щелочной диеты делает кожу гладкой и увеличивает выработку коллагена.
Из преимуществ диеты можно выделить замедление процесса старения, эффективность для снижения веса, насыщение организма витаминами и минералами, обеспечение сильного иммунитета, профилактику и лечение подагры, нормализацию процесса пищеварения за счет "легких" источников белка.
Минусы щелочной диеты
Маргарита Будасси выделила следующие минусы диеты: нужно подготовиться и настроиться эмоционально, необходим контроль общего белка крови, железа, гемоглобина, длительность такого питания подбирается индивидуально с учетом состояния здоровья, ведь есть противопоказания. К ним относятся детский возраст, почечная недостаточность, НЯК (неспецифический язвенный колит) и другие заболевания кишечника. В любом случае без консультации с врачом переходить на такую диету не следует.