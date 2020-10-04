Назван способ идеальной варки куриных яиц

Вареные яйца получаются идеальными, если не опускать их в кипящую воду, а сначала подержать в холодной на протяжении десяти минут. После варки следует проделать ту же процедуру, пишет Lenta.ru.

Как пишет издание, благодаря такому способу вкус яиц не портится, а скорлупа легко очищается. Кроме того, белок и желток внутри остаются нежными.