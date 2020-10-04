Булочки из Subway опасны для здоровья

По подсчетам суда, содержание сахара в хлебе превышает установленный предел. Таким образом, булочки попадают под категорию кондитерских. Согласно ирландскому законодательству, количество сахара в хлебе «не должно превышать 2 процента от веса муки, включенной в тесто». Однако хлеб американской сети содержит в пять раз больше сахара, передает Lenta.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что можно потреблять не более 10 процентов сахара от дневной нормы калорий. При этом ВОЗ настоятельно рекомендует уменьшить это количество до 5 процентов, что составляет примерно 25 граммов.

Как пояснила телеканалу «360» врач-диетолог Марият Мухина, употреблять большое количество сахара вредно по многим причинам. Так, это повышает риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме того, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета и повышению веса.