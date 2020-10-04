Кормление грудью меняет восприятие окружающей действительности

Окситоцин - один из важнейших гормонов, обеспечивающих связь матери и ребенка. Помимо чувства привязанности, он вызывает схватки и способствует лактации у матери. Плюс, этот гормон влияет на то, как мы общаемся с другими людьми, поскольку он сдерживает негативные эмоции, стресс и беспокойство. И, как показали последние исследования, он также улучшает распознавание положительных выражений лица, уменьшая объем распознанных отрицательных выражений лица, пишет Medical Express.