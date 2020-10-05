Тема будет раскрыта: Светлана Ходченкова снялась в фильме о пластике груди

Романтическая комедия «Любовь без размера» расскажет о девушке, выступающей в подтанцовке у одной московской звезды. Неожиданно главной героине сообщают, что она потеряет свое место на сцене, если не сделает дорогостоящую пластику груди. Обратиться за помощью танцовщица может только к своему «бывшему». Вместе они едут на курорт у подножия Эльбруса за новой грудью, но на самом деле - за новой судьбой.