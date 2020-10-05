Хлеб, овощи, крупы и другие продукты, которые мы храним неправильно

Редакция «Домашнего очага» с радостью делится со своими читателями лайфхаками, как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими. Это порадует даже самую «отчаянную домохозяйку» и сократит ваши расходы на еду.
Как хранить хлеб
В хлебнице. Это правильный ответ, но надо знать, в какой! Оказывается, наши бабушки были правы: лучше всего — металлические. Они не впитывают запахи и держат правильную температуру, так что неделю батон точно продержится и не покроется плесенью. И еще пара секретов: буханку лучше всего начинать резать... с середины. Потом соединять половинки и класть в хлебницу.
К хлебу можно положить соль в мешочке или кусочек сахара, так влажность ему будет не страшна. А если вы накупили выпечки, то положите к ней мытое яблоко. Булочки будут несколько дней как только что из духовки.
Хлеб неожиданно купили все члены семьи? Можно покормить им уточек или же сохранить, а потом съесть. Если положить батон, буханку в полиэтиленовом пакете или фольге в холодильник или в морозилку, они отлично сохранятся. То же касается и других хлебобулочных изделий: пироги, кексы, рулеты даже блины, плотно завернув в фольгу, храните в морозилке. Когда хлеб понадобится, не размораживая, разогрейте его в микроволновой печи или в духовке, в закрытой посуде. С выпечкой поступаем так же и подаем на стол вкусный свежий хлеб или пирог.
Как хранить овощи, фрукты, ягоды, зелень
Начнем с картошки. Чтобы она не прорастала, достаточно добавить к ней несколько яблок и поместить их в мешок или контейнер, который не пропускает солнечных лучей и хорошо вентилируется. Сам мешок уберите в прохладное сухое место.
Чеснок и лук лучше хранить в картонной коробке с вентиляцей (сделайте дырочки). Раньше их вешали в кладовку в чулках. Почему в кладовку? Луковицы должны быть защищены от света, иначе начнут прорастать.
Яблоки лучше держать отдельно от остальных фруктов в пакете, в холодильнике. И это не во благо яблок: этилен, который они выделяют, портит другие овощи и фрукты.
Помидоры не стоит хранить... в холодильнике. Они прекрасно долежат до салата при комнатной температуре. При 10°С они уже начинают разрушаться на уровне клеток, а при более низких температурах происходит массивное обморожение, в результате вы будете есть мягкий, на вкус, как трава, овощ.
Морковь можно сохранить «бодрой» в полиэтиленовом пакете, выпустив из него весь воздух. Так корнеплод будет свежим недели две. Второй вариант такой: можно обрезать у морковки попку и кончик и без пакета положить на полку с овощами - срок хранения тоже около 2 недель, а то и больше.
Ягоды не стоит мыть для хранения. Влага способствует быстрому росту плесени, так что лучше класть их в холодильник грязными.
У ананаса отрежьте верхушку и храните его, перевернув «с ног на голову». Этот трюк перераспределяет сахар, который оседает на дне во время транспортировки. Так фрукт сохранится свежим гораздо дольше.
Лучший способ хранить листовой салат — положить бумажные полотенца или салфетки поверх листьев и плотно замотать пищевой пленкой. Менять салфетку нужно каждый день — она впитывает лишнюю влагу и сильно мокрой быть не должна. Другой вариант — «совет из бабушкиной копилки»: положить к завернутым в сухое кухонное полотенце листьям любой серебряный предмет. Целый месяц ваш салат будет свежим.
Как хранить крупы
Первое, что нужно сделать после покупки, высыпать крупу из пакета, в котором она продавалась, в нем она может «задохнуться». Во что пересыпать?
Самый дешевый и распространенный способ - пластиковые емкости. Они легкие, у большинства есть дозатор. Главное, чтобы была пометка: использовать для пищевых продуктов.
Баночки из стекла или керамики — идеальная упаковка для крупы. Главное, чтобы крышка плотно закрывалась, так внутрь не попадут ни воздух с влагой, ни насекомые.
Сейчас в продаже появились мешочки изо льна. Крупе в них хорошо. Но, возможно, это не очень удобно при расстановке их на полке. Выбирать вам.
Главное, чтобы все контейнеры хранились подальше от раковины и плиты (отсутствие влажности), а также в кухонных ящичках с дверкой без стекла. Темнота — друг не только молодежи. В общем, сухо, темно и чисто.
Появились мошки - безжалостно выбрасываем всю крупу. Чтобы они не испортили новую, можно положить зубчик чеснока, лист лавра, сухую пижму или мяту. И еще важный момент. Никогда не добавляйте в остатки крупы новую. Используйте до конца, хорошо промойте контейнер, просушите и только потом засыпайте то, что принесли из магазина. В молодой крупе (из нового урожая) больше полезных веществ, чем в старой. А потому закупать ее лучше осенью.
Кстати говоря, первой из круп портится овсянка. Полгода — это ее предел. Если она с добавками, то срок хранения сокращается до 2-3 месяцев, не больше. «Долгожители» - горох и гречка — хранятся около двух лет. Рис - полтора года. Остальные крупы лучше использовать в течении года.