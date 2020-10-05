Хлеб, овощи, крупы и другие продукты, которые мы храним неправильно

Как хранить хлеб

В хлебнице. Это правильный ответ, но надо знать, в какой! Оказывается, наши бабушки были правы: лучше всего — металлические. Они не впитывают запахи и держат правильную температуру, так что неделю батон точно продержится и не покроется плесенью. И еще пара секретов: буханку лучше всего начинать резать... с середины. Потом соединять половинки и класть в хлебницу.

К хлебу можно положить соль в мешочке или кусочек сахара, так влажность ему будет не страшна. А если вы накупили выпечки, то положите к ней мытое яблоко. Булочки будут несколько дней как только что из духовки.

Хлеб неожиданно купили все члены семьи? Можно покормить им уточек или же сохранить, а потом съесть. Если положить батон, буханку в полиэтиленовом пакете или фольге в холодильник или в морозилку, они отлично сохранятся. То же касается и других хлебобулочных изделий: пироги, кексы, рулеты даже блины, плотно завернув в фольгу, храните в морозилке. Когда хлеб понадобится, не размораживая, разогрейте его в микроволновой печи или в духовке, в закрытой посуде. С выпечкой поступаем так же и подаем на стол вкусный свежий хлеб или пирог.

Как хранить овощи, фрукты, ягоды, зелень

Начнем с картошки. Чтобы она не прорастала, достаточно добавить к ней несколько яблок и поместить их в мешок или контейнер, который не пропускает солнечных лучей и хорошо вентилируется. Сам мешок уберите в прохладное сухое место.

Чеснок и лук лучше хранить в картонной коробке с вентиляцей (сделайте дырочки). Раньше их вешали в кладовку в чулках. Почему в кладовку? Луковицы должны быть защищены от света, иначе начнут прорастать.

Яблоки лучше держать отдельно от остальных фруктов в пакете, в холодильнике. И это не во благо яблок: этилен, который они выделяют, портит другие овощи и фрукты.

Помидоры не стоит хранить... в холодильнике. Они прекрасно долежат до салата при комнатной температуре. При 10°С они уже начинают разрушаться на уровне клеток, а при более низких температурах происходит массивное обморожение, в результате вы будете есть мягкий, на вкус, как трава, овощ.

Морковь можно сохранить «бодрой» в полиэтиленовом пакете, выпустив из него весь воздух. Так корнеплод будет свежим недели две. Второй вариант такой: можно обрезать у морковки попку и кончик и без пакета положить на полку с овощами - срок хранения тоже около 2 недель, а то и больше.

Ягоды не стоит мыть для хранения. Влага способствует быстрому росту плесени, так что лучше класть их в холодильник грязными.