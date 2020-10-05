Пн, 5.10.2020

Рак шейки матки: девять тревожных симптомов

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Простой анализ позволяет диагностировать рак шейки матки на ранних этапах, пишет «Домашний Очаг».

Рак шейки матки веками был одной из главных болезней, уносящих женские жизни, он не щадил ни прачек, ни королев. Все изменилось в первой половине двадцатого века, когда греческий врач Георгиос Папаниколау разработал новый метод исследования клеток, сегодня известный нам как пап-тест.

Клетки изучаются под микроскопом, что позволяет на ранней стадии выявить предраковые состояния или злокачественные новообразования. Звучит несложно, но до Папаниколау диагностировать состояние матки можно было только после хирургической операции, когда болезнь уже дала о себе знать. Разработка малоинвазивного метода позволила снизить смертность от этого вида рака более чем в два раза за счет ранней диагностики.
 
Очень важно сдавать анализы регулярно, поскольку превращение нормальных клеток шейки матки в раковые клетки занимает несколько лет. Рак шейки матки чаще всего встречается в среднем возрасте с 35 до 55 лет, и очень редко поражает девушек младше 20. Об этом важно помнить: немало женщин перестают регулярно ходить к гинекологу после наступления менопаузы, а потому упускают возможности своевременного лечения.
И хотя уровень смертности от рака шейки матки значительно снизился, женщины все еще погибают от этой болезни. В большинстве случае причиной развития рака шейки матки являются онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ). К счастью, из шестисот штаммов настолько опасны всего два, и в 80% случаев иммунитет женщины полностью побеждает вирус прежде, чем тот причинит вред. Но иногда обстоятельства складываются не в нашу пользу.
 
Дополнительные факторы риска
  • курение
  • большое количество родов
  • длительное использование оральных контрацептивов
  • ВИЧ

Опасные штаммы вируса папилломы человека передаются, в основном, половым путем. Использование презервативов не защищает от них полностью, хотя и заметно снижают риск заражения. На этой статистике базируются рекомендуемые сроки вакцинации от ВПЧ, о которой стоит задуматься девушкам и девочкам-подросткам, еще не начавшим половую жизнь.

Вакцина вводится в три этапа и защищает от основных онкогенных штаммов. Прививку рекомендуют делать подросткам обоих полов еще до среднего возраста сексуального дебюта, в одиннадцать-двенадцать лет (но можно провести немного раньше или позже). Важный момент: даже если вы были привиты, пап-тест обязательно нужно проходить регулярно. Вакцина защищает не от всех опасных штаммов ВПЧ – эти подлецы имеют свойство мутировать.

Симптомы рака шейки матки могут показаться незначительными на ранних этапах заболевания, но игнорирование их крайне опасно.

9 признаков, которые должны вас насторожить

  1. Кровотечение после полового акта
  2. Кровотечение после наступления менопаузы
  3. Кровотечение между менструациями
  4. Кровотечение после подмывания
  5. Кровотечение после приема у гинеколога
  6. Более тяжелые или более продолжительные месячные
  7. Необычные выделения из вагины
  8. Боль во время секса
  9. Боль в области таза
 
Не нужно паниковать, если вы заметили у себя какой-то из этих симптомов: это совсем не значит, что у вас именно рак. Состояние может быть вызвано любым другим нездоровьем, например, инфекцией.
Но если вас что-то беспокоит, запишитесь на прием к врачу, сдайте мазок и начните лечение. А еще занесите в календарь регулярные визиты к гинекологу (хотя бы один раз в год).

 

 
НАВЕРХ
Back