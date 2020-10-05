Рак шейки матки: девять тревожных симптомов

Рак шейки матки веками был одной из главных болезней, уносящих женские жизни, он не щадил ни прачек, ни королев. Все изменилось в первой половине двадцатого века, когда греческий врач Георгиос Папаниколау разработал новый метод исследования клеток, сегодня известный нам как пап-тест.
- курение
- большое количество родов
- длительное использование оральных контрацептивов
- ВИЧ
Опасные штаммы вируса папилломы человека передаются, в основном, половым путем. Использование презервативов не защищает от них полностью, хотя и заметно снижают риск заражения. На этой статистике базируются рекомендуемые сроки вакцинации от ВПЧ, о которой стоит задуматься девушкам и девочкам-подросткам, еще не начавшим половую жизнь.
Вакцина вводится в три этапа и защищает от основных онкогенных штаммов. Прививку рекомендуют делать подросткам обоих полов еще до среднего возраста сексуального дебюта, в одиннадцать-двенадцать лет (но можно провести немного раньше или позже). Важный момент: даже если вы были привиты, пап-тест обязательно нужно проходить регулярно. Вакцина защищает не от всех опасных штаммов ВПЧ – эти подлецы имеют свойство мутировать.
Симптомы рака шейки матки могут показаться незначительными на ранних этапах заболевания, но игнорирование их крайне опасно.
9 признаков, которые должны вас насторожить
- Кровотечение после полового акта
- Кровотечение после наступления менопаузы
- Кровотечение между менструациями
- Кровотечение после подмывания
- Кровотечение после приема у гинеколога
- Более тяжелые или более продолжительные месячные
- Необычные выделения из вагины
- Боль во время секса
- Боль в области таза