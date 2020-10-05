Рак шейки матки: девять тревожных симптомов

Опасные штаммы вируса папилломы человека передаются, в основном, половым путем. Использование презервативов не защищает от них полностью, хотя и заметно снижают риск заражения. На этой статистике базируются рекомендуемые сроки вакцинации от ВПЧ, о которой стоит задуматься девушкам и девочкам-подросткам, еще не начавшим половую жизнь.

Вакцина вводится в три этапа и защищает от основных онкогенных штаммов. Прививку рекомендуют делать подросткам обоих полов еще до среднего возраста сексуального дебюта, в одиннадцать-двенадцать лет (но можно провести немного раньше или позже). Важный момент: даже если вы были привиты, пап-тест обязательно нужно проходить регулярно. Вакцина защищает не от всех опасных штаммов ВПЧ – эти подлецы имеют свойство мутировать.