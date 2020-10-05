Сытный и согревающий: каким должен быть идеальный осенний завтрак

Употребляйте теплую пищу

Как правило, осенью температура значительно снижается, в том числе и в доме. Поэтому холодные смузи, чиа-пудинги и боулы по утрам только добавят дискомфорта. Чтобы вкусно согреться, готовьте на завтрак омлеты, горячие бутерброды, каши, оладьи и сырники. А привычную творожную запеканку подогревайте в микроволновке. Не забывайте и о горячих напитках: кофе, травяном чае или какао.

Используйте сезонные продукты

Диетологи не устают повторять, что сезонные продукты – самые полезные. Они созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений. Поэтому обязательно обратите внимание на яблоки, груши и тыкву. Яблоки можно запечь с творогом или изюмом и орешками, грушу добавить в запеканку, а с тыквой сварить вкусную кашу.

Нелишним будет сделать запас из замороженных осенних ягод (облепихи, клюквы, брусники, калины), которые обеспечат организм энергией в особенно холодные дни.

Делайте ставку на сытные блюда