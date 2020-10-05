Сытный и согревающий: каким должен быть идеальный осенний завтрак

Здоровый рацион невозможен без полноценного завтрака. У людей, которые пропускают утренный прием пищи, обменные процессы в организме протекают медленнее. Осенью завтраку следует уделять особое внимание, ведь организму с приходом холодов требуется больше энергии, пишет Сегодня.
Употребляйте теплую пищу
Как правило, осенью температура значительно снижается, в том числе и в доме. Поэтому холодные смузи, чиа-пудинги и боулы по утрам только добавят дискомфорта. Чтобы вкусно согреться, готовьте на завтрак омлеты, горячие бутерброды, каши, оладьи и сырники. А привычную творожную запеканку подогревайте в микроволновке. Не забывайте и о горячих напитках: кофе, травяном чае или какао.
Используйте сезонные продукты
Диетологи не устают повторять, что сезонные продукты – самые полезные. Они созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений. Поэтому обязательно обратите внимание на яблоки, груши и тыкву. Яблоки можно запечь с творогом или изюмом и орешками, грушу добавить в запеканку, а с тыквой сварить вкусную кашу.
Нелишним будет сделать запас из замороженных осенних ягод (облепихи, клюквы, брусники, калины), которые обеспечат организм энергией в особенно холодные дни.
Делайте ставку на сытные блюда
Осенью наш организм тратит больше энергии на то, чтобы согреться. Если летом было привычно завтракать гранолой с йогуртом и фруктовым салатом, то сейчас, возможно, лучше сменить курс на тосты с яйцом пашот, авокадо и лососем. Порция останется прежней, а питательность увеличится, что позволит продлить чувство сытости надолго.