«Время перемен»: Лобода резко сменила имидж, отрезав волосы по плечи

Около 10 лет назад Светлана Лобода носила волосы по плечи, завивая их на концах. Затем образ певицы долго не менялся и многие уже забыли, как она выглядела со стрижкой. Сейчас звезда решила вернуться к прошлому стилю и вновь предстала с каре, немало удивив некоторых поклонников, пишет Телепрограмма.