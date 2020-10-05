Эвелина Хромченко показала брюки, которые моментально омолаживают образ женщины

На шоу «Модный приговор» на Первом канале пришла дама за 70. Ольга Николаевна похоронила мужа и давно поставила на себе крест, считая, что просто доживает свои дни, однако после фэшн-преображения глаза женщины засияли энергией. Стилисты сделали ее образ актуальным и более современным, она как будто сбросила 10–20 лет. Эвелина Хромченко объяснила в чем секрет, пишет Телепрограмма.