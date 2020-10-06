Вт, 6.10.2020

Родившая недавно жена Алека Болдуина готова стать мамой в шестой раз

Алек и Хилария Болдуин

ФОТО: Evan Agostini/AP

Алек Болдуин и его жена Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями в начале сентября. Однако пятеро детей — еще не предел. В своем недавнем интервью Хилария, которая родила чуть меньше месяца назад, заявила о готовности стать мамой в шестой раз, она призналась, что не хочет останавливаться на достигнутом, пишет Экспресс газета.

Мои дети спросили: "Мама, у тебя в животе ребенок?" Я ответила: "Точно нет". Моему младшему малышу три недели, пока никого нет. Посмотрим,

— поделилась Болдуин в интервью US Weekly.

В прошлом году Хилария перенесла два выкидыша подряд всего за один год. И сейчас многие поклонники считают, что, собираясь завести еще одного ребенка, женщина подвергает свое здоровье опасности.

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