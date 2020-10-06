Родившая недавно жена Алека Болдуина готова стать мамой в шестой раз

Алек Болдуин и его жена Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями в начале сентября. Однако пятеро детей — еще не предел. В своем недавнем интервью Хилария, которая родила чуть меньше месяца назад, заявила о готовности стать мамой в шестой раз, она призналась, что не хочет останавливаться на достигнутом, пишет Экспресс газета.