Вт, 6.10.2020

Рецепт тосканского томатного супа-пюре с беконом от Эктора Хименес-Браво

Томатный суп. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Осенью сезон помидоров по-прежнему в разгаре. Эктор Хименес-Браво, известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом любимого блюда из томатов, пишет Сегодня.

Он уверен, что этот легкий овощной суп станет вашим фаворитом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Томатный суп-пюре с беконом

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

  • 120 г бекона
  • 70 г болгарского перца
  • 70 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 мл бульона (овощного или куриного)
  • 300 г томатов (красных и желтых)
  • 1 банка очищенных помидоров в собственном соку
  • Соль, перец
  • 1/2 ч.л. орегано
  • 1/2 ч.л. розмарина

Для подачи:

  • Крутоны
  • Соус песто – 1/2 ч.л. на порцию
  • Кедровые орешки

Способ приготовления:

  1. Обжарьте бекон на большой сковороде.
  2. Добавьте к бекону нарезанный перец, лук, чеснок. Обжарьте.
  3. Влейте в эту же сковороду бульон, добавьте измельченные томаты. Тушите 20 минут.
  4. Добавьте консервированные томаты и специи. Тушите на медленном огне еще 7 минут.
  5. Измельчите все блендером, разлейте по тарелкам.

Как подавать суп

Украсьте блюдо кедровыми орешками, песто и крутонами.

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