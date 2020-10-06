Рецепт тосканского томатного супа-пюре с беконом от Эктора Хименес-Браво

Осенью сезон помидоров по-прежнему в разгаре. Эктор Хименес-Браво, известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом любимого блюда из томатов, пишет Сегодня.
Он уверен, что этот легкий овощной суп станет вашим фаворитом.
Томатный суп-пюре с беконом
Время приготовления:
40 минут
Ингредиенты:
- 120 г бекона
- 70 г болгарского перца
- 70 г лука
- 2 зубчика чеснока
- 250 мл бульона (овощного или куриного)
- 300 г томатов (красных и желтых)
- 1 банка очищенных помидоров в собственном соку
- Соль, перец
- 1/2 ч.л. орегано
- 1/2 ч.л. розмарина
Для подачи:
- Крутоны
- Соус песто – 1/2 ч.л. на порцию
- Кедровые орешки
Способ приготовления:
- Обжарьте бекон на большой сковороде.
- Добавьте к бекону нарезанный перец, лук, чеснок. Обжарьте.
- Влейте в эту же сковороду бульон, добавьте измельченные томаты. Тушите 20 минут.
- Добавьте консервированные томаты и специи. Тушите на медленном огне еще 7 минут.
- Измельчите все блендером, разлейте по тарелкам.
Как подавать суп
Украсьте блюдо кедровыми орешками, песто и крутонами.