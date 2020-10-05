Пять особенностей прически, которые делают ее роскошной

Роскошная прическа — понятие относительное. В том смысле, что пока для одних это будет салонная укладка, другие посчитают вполне роскошным небрежное плетение. Но есть детали, без которых она невозможна, пишет «Лиза».
Здоровый блеск
Здоровые волосы — это блестящие волосы. Так что если с естественным блеском не задалось, попробуй профессиональный лак с нужным эффектом. Имей в виду, что такие лаки обычно обладают легкой фиксацией, так что если нужно что-то действительно закрепить, вооружись вторым, более «железобетонным» флаконом.
Правильный объем
Второй важный момент для роскошной прически — объем. Не делай начес, он дешевит образ, но попробуй использовать локоны для тех же целей. Если слегка поднакрутить волосы, уделяя внимание прикорневой зоне, то прическа будет смотреться в разы лучше, чем могла бы.
Легкая небрежность
Есть такое негласное правило, что красота кроется в отсутствии продуманности. Вспомни, какие роскошные прически у тебя получаются, когда ты никуда не собираешься (или собираешься в душ, например). Именно так и нужно действовать, когда ты идешь на мероприятие: никакой излишней продуманности и намеренной зализанности — только пара выпущенных у висков прядей и лак подвижной фиксации.
Увлажненные кончики
Прическа просто не может быть роскошной, если из нее торчат посеченные концы. Поэтому подумай о том, чтобы регулярно использовать «запечатывающие» масло или крем для кончиков. При этом не забывай, что любые бьюти-продукты могут временно улучшить состояние кончиков, но не исцелить их окончательно. Так что если тебе хочется избавиться от них раз и навсегда, запишись к парикмахеру.
Правильные аксессуары
Неправильный аксессуар — слишком сложный, старомодный или чрезмерно яркий — может испортить даже максимально роскошную прическу. Чтобы ничего подобного не произошло, забудь о любых аксессуарах для волос, за исключением простых и изящных металлических заколок.
В финале напомним, что роскошной прическу делаешь ты сама. Так что, куда бы ты ни собиралась, не забудь хорошее настроение и укладочное средство в мини-формате заодно.