Пять особенностей прически, которые делают ее роскошной

Здоровый блеск

Здоровые волосы — это блестящие волосы. Так что если с естественным блеском не задалось, попробуй профессиональный лак с нужным эффектом. Имей в виду, что такие лаки обычно обладают легкой фиксацией, так что если нужно что-то действительно закрепить, вооружись вторым, более «железобетонным» флаконом.

Правильный объем

Второй важный момент для роскошной прически — объем. Не делай начес, он дешевит образ, но попробуй использовать локоны для тех же целей. Если слегка поднакрутить волосы, уделяя внимание прикорневой зоне, то прическа будет смотреться в разы лучше, чем могла бы.

Легкая небрежность

Есть такое негласное правило, что красота кроется в отсутствии продуманности. Вспомни, какие роскошные прически у тебя получаются, когда ты никуда не собираешься (или собираешься в душ, например). Именно так и нужно действовать, когда ты идешь на мероприятие: никакой излишней продуманности и намеренной зализанности — только пара выпущенных у висков прядей и лак подвижной фиксации.

Увлажненные кончики

Прическа просто не может быть роскошной, если из нее торчат посеченные концы. Поэтому подумай о том, чтобы регулярно использовать «запечатывающие» масло или крем для кончиков. При этом не забывай, что любые бьюти-продукты могут временно улучшить состояние кончиков, но не исцелить их окончательно. Так что если тебе хочется избавиться от них раз и навсегда, запишись к парикмахеру.

Правильные аксессуары

Неправильный аксессуар — слишком сложный, старомодный или чрезмерно яркий — может испортить даже максимально роскошную прическу. Чтобы ничего подобного не произошло, забудь о любых аксессуарах для волос, за исключением простых и изящных металлических заколок.