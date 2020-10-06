Какие вещи лучше убрать из прихожей, чтобы обезопасить дом от негативной энергии

Несмотря на то что прихожая — это нежилая комната при входе в квартиру, ее обустройство играет немаловажную роль. Если не сказать ключевую. Во-первых, именно с нее начинает складываться представление об интерьере, во-вторых, любой гость, переступая порог, оказывается в прихожей вместе со своей энергетикой.

Даже если он не пройдет дальше в квартиру, то его энергетический слепок еще долго может курсировать в пределах твоей «крепости». Именно по этой причине многие либо не охотно, либо вообще не пускают на свой порог незнакомцев.

В этой статье ты узнаешь, какие предметы в прихожей притягивают негативную энергетику и отталкивают положительную.

Если какая-то из этих вещей находится в твоей прихожей, то лучше поискать для нее другое место или вовсе избавиться.

Неправильные картины

Украшать прихожую картинами, фото и различными панно можно и нужно. Но необходимо быть избирательной при выборе изображений. Подойдет далеко не все. Так, в прихожей нельзя развешивать личные фото и портреты, а также семейные снимки. Их лучше заменить на натюрморты, пейзажи или изображения животных.

Такой подбор настенных украшений позволит избежать концентрации негативной энергии лично на вас и ваших близких. Если случится так, что в вашу квартиру придет человек с тяжелой энергетикой и дурными мыслями, то сторонние изображения буквально на входе снизят его дурной настрой, взяв на себя отрицательные «волны».

Дорожные сумки и чемоданы

Данный пункт нацелен больше на хозяев дома, чем на гостей. Оставляя в прихожей и коридоре чемоданы и дорожные сумки, ты можешь спровоцировать нежелательные (и не всегда приятные) события в своей жизни.

Например, ссору с домашними, после которой ты решишь срочно переехать, либо у родных или друзей из другого города случится что-то, что потребует твоего личного присутствия и все в таком духе.

Твоя жизнь будет фонтанировать историями, которые начнут выгонять тебя из квартиры. Все потому, что «энергия дома» — не пустой звук, а очень чуткая материя, которая считывает все буквально.

Для нее сумки и чемоданы, оставленные у двери, — это недвусмысленный намек на то, что владельцу дома очень хочется покинуть свои пенаты. Хотя, это может быть далеко не так.

Поэтому, если ты не хочешь, чтобы поводы для отъезда появлялись «из воздуха» и в самый неподходящий момент, то убирай чемоданы в кладовую комнату или на балкон.

Мелкие вещицы и статуэтки

Негативная энергия подобна пыли. И это не просто красивая метафора. В действительности все плохие посылы, с которыми ты или твои гости заходят прихожую оседают на всех поверхностях.

И если мебель со средней и большой площадью стабильно подвергается влажной уборке, то мелкие фигурки, которые ты старательно расставляла на полочках в прихожей, могут остаться без внимания.