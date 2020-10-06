День рождения Моники Беллуччи: ТОП-6 секретов красоты актрисы

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Многие люди, даже не являясь фанатами творчества актрисы, все равно знают о ней, поскольку красота этой женщины не оставит равнодушным никого.

Монику Беллуччи считают эталоном женской красоты. Да, у неё шикарные внешние данные, длинные ноги, красивая фигура, но её индивидуальность, шарм, женственность – нечто большее.

30 сентября Моника Беллуччи празднует свой 56 день рождения, а портал Ivona, по такому случаю, делится с вами секретами красоты непревзойденной Моники Беллуччи.

Волосы

Структура волос, густота и блеск даны Монике от природы, но учитывая особенности её деятельности, которая требует постоянных укладок и различных причесок, могут испортиться, однако актриса имеет свой подход к уходу за волосами.

Моника Беллуччи моет голову не чаще, чем 2 раза в неделю, поскольку если переусердствовать, то можно пересушить кожу головы и волосы. Помимо этого, в свой шампунь она добавляет минеральную воду, это помогает химическому составу шампуня, более щадяще воздействовать на волосы и кожу головы. В качестве маски актриса использует оливковое масло, именно оно придает волосам гладкость и шелковистость. А волосы прекрасная Моника, сушит естественным путем, если конечно это не съемки. Моника считает, что большое значение для волос имеет качество шампуня и кондиционера, а также – насколько они подходят типу волос.

Секреты по уходу за волосами от Моники Беллуччи ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Уход за кожей

Моника – не фанатка пластической хирургии, инъекций, косметологических процедур. Если говорить об уходе за кожей, который предпочитает актриса, то он основывается на двух компонентах – увлажнении и очищении. Также, Моника советует пить много воды, потому как это улучшает тургор (эластичность и упругость кожи), придает сияние.

Секреты по уходу за кожей от Моники Беллуччи ФОТО: SCANPIX

Макияж

Моника предпочитает классический макияж, с помощью которого можно подчеркнуть достоинства, сделать черты лица более выразительными, поэтому он должен быть естественным и легким. Моника считает, что большое количество косметики делает лицо «пластмассовым», а красота не имеет абсолютно никакого значения, если она не естественная. Актриса повседневно наносит тональный крем и тушь, считает, что этого вполне достаточно. Что касается макияжа глаз, то Моника выбирает светлые оттенки или коричневые, поскольку они помогают подчеркнуть её карие глаза.

Секреты макияжа от Моники Беллуччи ФОТО: Rights Managed/©Dimension Films. All Righ

Диеты

Моника, несмотря на то, что работала моделью, а в этом жестоком бизнесе требуются идеальные параметры, никогда от них не зависела. Она итальянка, а значит, любовь к вкусной еде – у неё в крови. И если перед ней будет стоять выбор между идеальной фигурой и тарелкой с вкусной пастой или сочной пиццей, то она выберет еду.

Иногда, актерская деятельность требует того, чтобы сбросить вес. В этом случае Моника употребляет мясо, рыбу, овощи часто, но маленькими порциями, это помогает ей сбросить вес без ущерба для организма.

Секреты по питания Моники Беллуччи ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Занятия спортом

Фигура Моники Беллуччи сводит с ума, хоть она и не обладает модельными параметрами. Моника признает, что для спорта она слишком ленива, но плавание и йога доставляют ей особое удовольствие, а также кикбоксинг и капоэйра.

Моника Беллуччи ФОТО: BEN STANSALL/AFP

Красота и сексуальность