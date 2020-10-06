Русская писательница из Эстонии отложила диплом финансиста ради написания детских книг

- Расскажите коротко, о чем ваши книги и кто ваша аудитория?

- «Приключения лисёнка Олли» – это серия детских книг, в которую уже входят:

1. «Лисёнок Олли в поисках весны»

2. «Лисёнок Олли в деревне»

3. «Лисёнок Олли идет на день рождения»

Мои книги предназначены для малышей дошкольного возраста. Рассказы со скандинавским характером придутся по душе не только детям, но и их родителям. Добрые, милые, наивные, с потрясающими иллюстрациями истории помогут в развитии малышей и станут любимыми у вашего ребенка. Главные герои — озорной лисёнок Олли и его сестричка Лили, — обожают приключения и очень любят новых друзей. Веселые и забавные, вместе с героями дети учатся общаться, разгадывают загадки, шалят и знакомятся с миром.

Серия детских книг «Приключения лисёнка Олли» ФОТО: Личный архив автора

- Как так получилось, что человек с финансовым образованием начал писать детские книги?

- На самом деле, я скучаю по работе в офисе. Благодаря моим родителям у меня блестящее образование и в прошлом я – банковский работник. Однако у меня трое детей и из последних двух декретных отпусков я так и не вышла на работу - младшей дочери исполнился только один год. За время отпусков по уходу за ребенком я увлеклась детской психологией, методиками развития и, конечно, детской зарубежной и русской литературой. Мои дети очень активные, озорные и веселые и мы все время вместе что-то выдумываем, поем песни, сочиняем стихи, и рассказы.

Однажды я решила записать наши рассказы, так началась моя писательская деятельность. Подумала, а почему бы не послать рассказы своим подругам, чтобы они почитали своим детям, вдруг им тоже понравится. А они уже в свою очередь посоветовали мне выпустить книги. После этого еще были рецензии психологов, которые также позитивно отнеслись к написанным мною рассказам, утвердив их как «энциклопедии жизни» для самых маленьких.

- Как дорого стоит напечатать тираж одной книги?

- Я думаю, что это как-то не очень профессионально обсуждать. Тем более, финансирование выпуска книг - это сложный механизм. Его может оплачивать, например, издательство, министерство Культуры или Союз писателей.

- У вас яркие и красивые иллюстрации. Расскажите про вашего иллюстратора.

- Так как я пишу детские книги, иллюстрации — это половина успеха. Малыши нуждаются в визуальной мотивации, им нужны красочные картинки. Найти художника было делом не из легких.