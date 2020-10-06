Русская писательница из Эстонии отложила финансовый диплом ради написания детских книг

В сентябре этого года Apollo опубликовало ТОП-10 русскоязычных книг, в списке которого оказались три книги Юлии Сибирцевой, автора серии детских книг «Приключения Лисёнка Олли». Мы решили связаться с уроженкой Таллинна и поздравить ее с этим успехом лично.
- Расскажите коротко, о чем ваши книги и кто ваша аудитория?
- «Приключения лисёнка Олли» – это серия детских книг, в которую уже входят:
1. «Лисёнок Олли в поисках весны»
2. «Лисёнок Олли в деревне»
3. «Лисёнок Олли идет на день рождения»
Мои книги предназначены для малышей дошкольного возраста. Рассказы со скандинавским характером придутся по душе не только детям, но и их родителям. Добрые, милые, наивные, с потрясающими иллюстрациями истории помогут в развитии малышей и станут любимыми у вашего ребенка. Главные герои — озорной лисёнок Олли и его сестричка Лили, — обожают приключения и очень любят новых друзей. Веселые и забавные, вместе с героями дети учатся общаться, разгадывают загадки, шалят и знакомятся с миром.
- Как так получилось, что человек с финансовым образованием начал писать детские книги?
- На самом деле, я скучаю по работе в офисе. Благодаря моим родителям у меня блестящее образование и в прошлом я – банковский работник. Однако у меня трое детей и из последних двух декретных отпусков я так и не вышла на работу - младшей дочери исполнился только один год. За время отпусков по уходу за ребенком я увлеклась детской психологией, методиками развития и, конечно, детской зарубежной и русской литературой. Мои дети очень активные, озорные и веселые и мы все время вместе что-то выдумываем, поем песни, сочиняем стихи, и рассказы.
Однажды я решила записать наши рассказы, так началась моя писательская деятельность. Подумала, а почему бы не послать рассказы своим подругам, чтобы они почитали своим детям, вдруг им тоже понравится. А они уже в свою очередь посоветовали мне выпустить книги. После этого еще были рецензии психологов, которые также позитивно отнеслись к написанным мною рассказам, утвердив их как «энциклопедии жизни» для самых маленьких.
- Как дорого стоит напечатать тираж одной книги?
- Я думаю, что это как-то не очень профессионально обсуждать. Тем более, финансирование выпуска книг - это сложный механизм. Его может оплачивать, например, издательство, министерство Культуры или Союз писателей.
- У вас яркие и красивые иллюстрации. Расскажите про вашего иллюстратора.
- Так как я пишу детские книги, иллюстрации — это половина успеха. Малыши нуждаются в визуальной мотивации, им нужны красочные картинки. Найти художника было делом не из легких.
Авторы ищут иллюстраторов обычно на профессиональных сайтах, где можно посмотреть их портфолио и попросить нарисовать пробные скетчи. Я так и сделала. Но раз за разом я получала совсем не то, что сама представляла. Скажу честно, я уже отчаялась получить того самого сказочного героя, о котором мечтала, но тут мне посчастливилось найти портфолио Алёны Меньшиковой из России. Прочитав мои рукописи, она позвонила мне на следующий же день и сказала, что лисята «Приключений лисёнка Олли» так похожи на ее детей.
Я рисую героев, а они думают, что это они,
- смеясь сказала Алёна.
В общем, рассказы понравились всем. Когда я получила нарисованного ею лисёнка Олли, то у меня не было ни капли сомнения в том, что это то, что мне нужно.
- А как рождался герой серии «Приключения Лисёнка Олли»?
- Герой родился довольно быстро. Были сомнения между зайцем, пандой и лисенком, но в целом, скандинавский герой у меня почему-то больше ассоциируется именно с лисой. Когда Алёна Меньшикова прислала первые наброски главного героя, то тут начались семейные дебаты по поводу его отличительных качеств. Мои дети рассуждали, что лисенку Олли нужна забавная кепка с пропеллером, а муж настаивал на том, что лисёнок должен быть необычным и его необходимо раскрасить в фиолетовый цвет, и так далее. Я попросила иллюстратора нарисовать несколько подобных вариантов, распечатала эти наброски и отправилась в школу своей дочери. Договорилась с учителями и раздала в младших классах распечатанные листы, где дети должны были отметить понравившийся вариант. По результатам – я сделала выводы какой детям больше нравится лисёнок. Вот так и родился герой по имени Олли.
Но вообще я хочу передать Алёне большой привет и сказать спасибо! Можно иметь успех только при условии, что человек работает с таким желанием, как Алёна! Настраиваю ее, чтобы она отослала свои работы на конкурсы.
- Расскажите про ваши ближайшие планы
- Уже готова новая книга «Лисёнок Олли едет в Африку», но мы рисуем иллюстрации, а это занимает время. По плану выход новой книги намечен на начало 2021 года.
По поводу книг на эстонском языке. Я отослала заявку в министерство культуры Эстонии на получение гранта для книг на эстонском языке и надеюсь, что в конце этого года все три книги появятся на полках эстонских магазинов.
Также, со дня на день вы сможете увидеть электронные версии книг на английском языке.
Аудиокниги на русском языке уже готовы, скоро можно будет найти их в профессиональной озвучке на всех крупных площадках России. Голос диктора я выбирала вместе со своими дочерьми. Это было непросто, но я очень надеюсь, что маленьким слушателям понравится.
- Где можно купить ваши книги на сегодняшний день?
- В Эстонии можно купить в книжных сетях Apollo и Rahva Raamat.
В России можно найти, например, в "Библиоглобусе", "Лабиринте", "Читай-Городе", "Буквоеде", Московском Доме Книги на Арбате, Санкт-Петербургском Доме Книги, на Озоне и других.
В заключение хотелось бы сказать спасибо за ваше время и интерес к моим книгам. Я очень люблю детей и хочу, чтобы они читали добрые стихи и сказки. Именно поэтому хочу, чтобы современная литература учила детей фундаментальным ценностям, а не обучала с младых лет новым веяниям про равенство полов, про однополые браки, дискриминацию рас, и так далее. Все-таки детство у нас одно, и оно очень хрупкое.
Юлия родилась и выросла в Таллинне, но позже перебралась в Москву. Под ее авторством вышли уже три книги серии «Приключения лисёнка Олли», а в начале следующего года выйдет и четвертая книга. Кроме этого, Юлия написала учебное пособие в сфере экономики и финансов, является автором нескольких публикаций в журнале Psychologies и членом Интернационального Союза Писателей.