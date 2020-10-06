Вт, 6.10.2020

Как приготовить идеальный бефстроганов: видео

Бефстроганов. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Бефстроганов – это известное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины в горячем сметанном соусе. Рецепт был изобретен графом Александром Григорьевичем Строгановым в конце XIX века, пишет Сегодня.

Сегодня бефстроганов делают не только из говядины, но и из свинины, телятины, курицы, индейки, а также из субпродуктов. К столу его подают вместе с рисом, гречкой, макаронами, жареным картофелем или пюре.

Бефстроганов на сковороде

Время приготовления:

около часа

Калорийность:

153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г говядины
  • 1 луковица
  • 2 соленых огурца
  • 150 мл сливок
  • 1 ст.л. горчицы
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1,5 ст.л. муки
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Укроп
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  2. Мелко нарежьте очищенный лук, обжарьте его до прозрачности.
  3. Тонко нарежьте говядину, добавьте на сковороду и обжарьте до румяной корочки.
  4. Всыпьте муку и влейте сливки. Уменьшите огонь и добавьте горчицу.
  5. Мелко нарежьте соленый огурец, добавьте в сковороду и перемешайте.
  6. Пока соус горячий, добавьте сливочное масло комнатной температуры. Посолите и поперчите, украсьте мелко порубленным укропом.

Полезный совет

Чтобы легче нарезать мясо, слегка подморозьте его.

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