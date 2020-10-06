Как приготовить идеальный бефстроганов: видео

Бефстроганов – это известное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины в горячем сметанном соусе. Рецепт был изобретен графом Александром Григорьевичем Строгановым в конце XIX века, пишет Сегодня.
Сегодня бефстроганов делают не только из говядины, но и из свинины, телятины, курицы, индейки, а также из субпродуктов. К столу его подают вместе с рисом, гречкой, макаронами, жареным картофелем или пюре.
Бефстроганов на сковороде
Время приготовления:
около часа
Калорийность:
153 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г говядины
- 1 луковица
- 2 соленых огурца
- 150 мл сливок
- 1 ст.л. горчицы
- 2 ст.л. растительного масла
- 1,5 ст.л. муки
- 2 ст.л. сливочного масла
- Укроп
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Разогрейте растительное масло на сковороде.
- Мелко нарежьте очищенный лук, обжарьте его до прозрачности.
- Тонко нарежьте говядину, добавьте на сковороду и обжарьте до румяной корочки.
- Всыпьте муку и влейте сливки. Уменьшите огонь и добавьте горчицу.
- Мелко нарежьте соленый огурец, добавьте в сковороду и перемешайте.
- Пока соус горячий, добавьте сливочное масло комнатной температуры. Посолите и поперчите, украсьте мелко порубленным укропом.
Полезный совет
Чтобы легче нарезать мясо, слегка подморозьте его.