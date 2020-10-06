Вт, 6.10.2020

Как правильно выбрать узкие джинсы: шесть секретов, о которых ты не знала!

Джинсы. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Узкие джинсы — вещь довольно непростая, однако если отнестись к выбору с умом, можно найти модель, которая хорошо сядет на любой фигуре. О том, на что обратить внимание во время примерки, рассказывает Cosmo.

Мы знаем 6 простых секретов, которые помогут тебе найти идеальные skinny-джинсы!

Всегда выбирай джинсы с высокой талией

Джинсы с высокой посадкой всегда смотрятся выигрышнее, чем модель с низкой талией — они идеально подчеркивают твои формы, одновременно скрывая недостатки фигуры. 

Проверь молнию «на профпригодность»

«Профпригодность» молнии узких джинсов требует особого внимания с твоей стороны — обязательно проверь её несколько раз перед покупкой. Молния обязательно должна хорошо фиксироваться и ни в коем случае не расстегиваться сама, иначе ты рискуешь однажды оказаться в очень неловкой ситуации.

Обращай внимание на то, где заканчиваются джинсы...

«Правильные» узкие джинсы должны заканчиваться ровно там, где начинаются «косточки» на твоих щиколотках — благодаря этому они идеально будут сочетаться с абсолютно любой обувью (от лодочек до кроссовок и ботильонов. Слишком короткие «скинни» визуально сделают твои ноги массивнее, а слишком длинные с большой долей вероятности будут собираться в гармошку и смотреться неряшливо.

... и как выглядят задние карманы

Не меньше, чем длина узких джинсов, важны и их карманы — «правильные» помогут визуально сделать фигуру изящнее. Они должны быть высокими, прямыми и располагаться близко друг к другу.

Оставь место «для себя»

Несмотря на свое название, идеальные узкие джинсы не должны чересчур плотно прилегать к коже — еще в примерочной убедись, можешь ли ты в них свободно двигаться, садиться и наклоняться. 

Джинсы не должны в тебя впиваться...

... иначе ты гарантированно станешь жертвой всем известного эффекта под названием camel toe (пресловутое «верблюжье копытце»)

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