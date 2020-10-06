Как правильно выбрать узкие джинсы: шесть секретов, о которых ты не знала!

«Правильные» узкие джинсы должны заканчиваться ровно там, где начинаются «косточки» на твоих щиколотках — благодаря этому они идеально будут сочетаться с абсолютно любой обувью (от лодочек до кроссовок и ботильонов. Слишком короткие «скинни» визуально сделают твои ноги массивнее, а слишком длинные с большой долей вероятности будут собираться в гармошку и смотреться неряшливо.