ВАЖНО ⟩ Длина вашего менструального цикла показывает, сколько вам лет

Средний менструальный цикл составляет 28 дней, но продолжительность цикла все же индивидуальна. Согласно исследованию, циклы продолжительностью 24-36 дней считаются нормальными, а циклы продолжительностью более 40 дней считаются слишком длинными.

Исследование показало, что люди с нерегулярным циклом или циклом продолжительностью более 40 дней имеют более высокий риск преждевременной смерти, чем люди с нормальным циклом продолжительностью от 26 до 31 дня. Если цикл нерегулярный или слишком длинный, существует более высокий риск смерти в возрасте до 70 лет.

Среди людей в возрасте 29-46 лет риск преждевременной смерти у людей с нерегулярными менструациями был на 39 процентов выше, чем в той же возрастной группе с регулярным циклом. Риск преждевременной смерти особенно высок у курящих и для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Нерегулярные менструальные циклы и циклы продолжительностью более 40 дней встречаются довольно часто. Хотя во многих женских циклах бывают случайные исключения, слишком длинный цикл связан с более высоким риском заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни. Эти заболевания включают рак яичников, болезни сердца, диабет II типа и проблемы с психическим здоровьем.