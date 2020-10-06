Семь фраз, которые возбуждают мужчин: что сказать, чтобы он захотел тебя

Согласно ученым, мужчины думают о сексе минимум 8 раз в день. И для этого им не нужны какие-то картинки, знаки и прочие стимулы. А что сделать, чтобы твой партнер не просто думал о нем, а еще захотел этого — тогда, когда хочется именно тебе? Существуют специальные возбуждающие фразы для мужчин — бери на заметку и пользуйся.

Прежде всего перестань стесняться говорить что-то первой и ждать, пока это сделает сам мужчина. Если ты хочешь секса, но молчишь, он не поймет. В итоге ты можешь обидеться, а он даже не догадается, почему. И еще — мужчины обожают, когда их женщина проявляет инициативу. Это уже само по себе заводит. Так что действуй.

1. Хочу тебя прямо сейчас/ Пойдем в спальню

Это лидер среди фраз, возбуждающих мужчину. Чтобы он захотел, может быть достаточно даже только ее. Чтобы сказать это уверенно, важно самой быть уже возбужденной, в предвкушении.

Важное правило — не строй фразу вопросительно: «Может, пойдем в спальню?», «Ты не хочешь заняться любовью?» Только утвердительно, пусть это даже звучит чуть резко (не переборщи, особенно если знаешь, что твоего мужчину грубость не заводит), будто ты бросаешь ему вызов.

2. Возьми меня

Думаешь, слишком откровенно и прямо? Но опытные дамы уверяют, что эти слова действуют безотказно.

3. Хочу почувствовать тебя

Даже не нужно уточнять, как именно — это уже заводит. Только если сам попросит, можно поиграть с его фантазией.

4. Хочу, чтобы ты сделал, как в прошлый раз

Если интим между вами уже был, ты точно знаешь, что тебе понравилось особенно. А вот парень, кстати, мог и не понять. Даже если понял, ему будет очень приятно дополнительно услышать, как тебе было приятно, и он захочет доставить тебе удовольствие снова. Не забудь показать ему, что тебе действительно хорошо. Не стоит скрывать эмоции.

Если же между вами еще ничего не было, просто расскажи, что бы ты хотела, чтобы он сделал. Позволь себе помечтать вслух. Вот увидишь, он мгновенно возбудится.

5. Ты такой прекрасный любовник/ Ты сводишь меня с ума

Похвала действует безотказно. Чтобы разбудить желание, стоит хвалить все, что касается интимных успехов. А еще — части тела. Самый главный орган, конечно, тоже.

Только никаких сюсюканий. Слова «Ой, ты мой хорошенький» могут дать обратный эффект.

6. Не могу дождаться вечера

Эти слова можно не только сказать вслух, но и отправить в течение дня сообщением по телефону. Получив такое, он будет думать о тебе весь день и рваться в твои пылкие объятия. Можно сопроводить сообщение фотографией с намеком на интим (части тела в белье, ножки в чулках).

Только если знаешь, что у него днем важное совещание или любое другое событие, где нужно быть сосредоточенным, лучше подобное отложить на более расслабленное время.

7. Любимый, я вся твоя