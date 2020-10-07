Пять модных осенних трендов 2020, которые нужно взять на заметку

Воротник «Питер Пэн»

Огромные белые отложные воротники — один из главных трендов этой осени. И чем чем больше воротник, тем лучше. Кому-то они напоминают элемент наряда сказочного персонажа Питера Пэна, а кому-то школьную форму советских времен.

Гардероб можно пополнить платьем миди в винтажном стиле, футболкой, топом или рубашкой. Также несложно найти съемные отложные воротники. Модные блогеры предлагают нам носить их со свитерами и кардиганами. Кроме того, на таком воротнике несложно сделать индивидуальный декор при помощь брошей, пинов, вышивки.

Бахрома

Дизайнеры продолжают вдохновляться эстетикой Дикого Запада. Если прошлые пару сезонов всюду мелькали ковбойские сапоги, то в этом — бахрома, которую мы увидели в совершенно новых и необычных вариациях (например, модный дом Bottega Veneta выпустил настоящую шубу с бахромой на подоле).

На подиумах бахрома украшала обувь, сумки, платья, юбки, брюки и даже шляпы (Baja East). Этот факт показывает, как лаконично данный элемент декора вписался и в вечерний, и в повседневный стили. Тем, кто хочет попробовать тренд на себе, советуем присмотреться к кожаным курткам, сумкам-почтальонкам, замшевым сапогам и брюкам.

Объемные плечи

Этот тренд преследует нас из сезона в сезон, и осень-зима 2020-2021 тоже не стал исключением. Дизайнеры представили нам большое разнообразие вещей с объемными плечами: пальто, тренчи, пиджаки, блузы, платья, футболки и даже жилеты. Кто-то тренд ненавидит, а у кого-то в шкафу этот фасон стал ключевым.

Вещи с объемными плечами помогут создавать интересные образы и формировать гармоничный силуэт. Белая рубашка или классический пиджак подобного кроя будут выглядеть актуально и более эффектно.

Латекс и кожа

Если у тебя до сих пор нет хотя бы одной вещи из кожи или латекса, то сейчас самое время это исправить. Тренд на кожу пришел к нам еще в прошлом году и с тех пор только продолжает набирать обороты. Один из главных маст-хэвов этой осени — виниловый плащ. Тем, кто не готов примерять на себя такую экстравагантную вещь, советуем обратить внимание на юбки-карандаши, брюки и леггисы из латекса или лакированной кожи.

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Кожа гармонично сочетается с разными фактурами и материалами. Кожаные брюки можно носить с трикотажным кардиганом и базовой футболкой, юбку — с полупрозрачной блузой из органзы, платье — с замшевыми сапогами, а рубашку — с джинсами и городскими кроссовками.

Цепи

Массивные и изящные, гранжевые и элегантные, золотые и серебристые цепи в это сезоне были замечены в каждой второй коллекции. Дизайнеры предпочли заменить плечевые ремни сумок на массивные цепи, активно экспериментировали с декором обуви и одежды, а крупные цепи на шею в стиле 80-х годов стали чуть ли не главным аксессуаром нового сезона.