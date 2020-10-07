Как разные знаки Зодиака ведут себя с теми, кого они любят и ненавидят

Любовь, как известно, находится в опасной близости с ненавистью. Каждый из нас сам устанавливает грань, переход за которую может привести как к всплеску самых светлых и романтичных чувств, так и к противоположным эмоциям.

Узнали у экстрасенса Кажетты Ахметжановой, какие качества преобладают в характере представителей разных знаков Зодиака, когда речь заходит о любви или о ненависти.

Овен

Нацеливаясь на отношения, Овен покорит тебя очарованием и грандиозными романтическими жестами. Но в то время как приятно быть осыпанным вниманием, не так приятно чувствовать, что отношения не столько партнерство, сколько диктатура. Другими словами, Овен силен, и их такая сексуальная уверенность может перерасти в дерзость.

Если Овен тебя ненавидит, то лучше вообще исключить возможность пересечения с представителем этого знака. Овен способен на все, чтобы отомстить или поставить на место того, кто по их мнению не прав.

Телец

Дарить и получать подарки — особенность Тельцов. Они сильно любят и яростно балуют своих партнеров, и это здорово, пока это так. Романтика у костра, хорошая музыка, разговоры о чувствах — это про Тельца.

Телец привык говорить все в лицо. Когда представители этого знака кого-то ненавидят, они напрямую выскажут свое мнение, и никогда не будут находиться рядом с тем, кто им не приятен.

Близнецы

Если Близнецы влюбляются, они довольно откровенны в своих чувствах. Их разум работает со скоростью миллион миль в минуту, и они всегда хотят быть в курсе событий. Близнецы всегда будут писать тебе текстовые сообщения, звонить и общаться в видеочате. Близнецам нужен постоянный контакт в отношениях.

Если кто-то обидел Близнеца, эти люди никогда не пожалеют своего соперника. Близнецы не станут думать о том о чувствах обидчика также, как и проявлять в его сторону благородство.

Рак

Иногда Раки — идеальные партнеры, но не для всех. Представители этого знака часто подавляют партнера своей заботой, они могут быть излишне навязчивы в чувствах. Раки очень сентиментальны, поэтому, их любовь нередко оборачивается личной драмой.

Раки не хотят усваивать свои негативные чувства, ведь они съедают их изнутри, поэтому представители знака стараются не хранить обиды, не накапливать негатив и не цепляться за гнев или разочарование.

Лев

Когда Лев влюбляется, его верность непоколебима. У Льва большое, бескорыстное сердце, и их любовь так же велика, как их сияющая энергия. В отношениях Львы глубоко заботливы и щедры.

Если Льва спровоцируют, они вызовут ненавистных людей и начнут с ними жаркий спор, но чаще всего они будут оставаться в тени, пока обидчики не поймут намек и не оставят Льва в покое.

Дева