Как разные знаки Зодиака ведут себя с теми, кого они любят и ненавидят

«Лиза» рассказывает, в чем очарование Овнов, как ведут себя Близнецы со своими обидчиками и почему не стоит злить Тельцов, а также кое-что интересное о других знаках Зодиака.
Любовь, как известно, находится в опасной близости с ненавистью. Каждый из нас сам устанавливает грань, переход за которую может привести как к всплеску самых светлых и романтичных чувств, так и к противоположным эмоциям.
Узнали у экстрасенса Кажетты Ахметжановой, какие качества преобладают в характере представителей разных знаков Зодиака, когда речь заходит о любви или о ненависти.
Овен
Нацеливаясь на отношения, Овен покорит тебя очарованием и грандиозными романтическими жестами. Но в то время как приятно быть осыпанным вниманием, не так приятно чувствовать, что отношения не столько партнерство, сколько диктатура. Другими словами, Овен силен, и их такая сексуальная уверенность может перерасти в дерзость.
Если Овен тебя ненавидит, то лучше вообще исключить возможность пересечения с представителем этого знака. Овен способен на все, чтобы отомстить или поставить на место того, кто по их мнению не прав.
Телец
Дарить и получать подарки — особенность Тельцов. Они сильно любят и яростно балуют своих партнеров, и это здорово, пока это так. Романтика у костра, хорошая музыка, разговоры о чувствах — это про Тельца.
Телец привык говорить все в лицо. Когда представители этого знака кого-то ненавидят, они напрямую выскажут свое мнение, и никогда не будут находиться рядом с тем, кто им не приятен.
Близнецы
Если Близнецы влюбляются, они довольно откровенны в своих чувствах. Их разум работает со скоростью миллион миль в минуту, и они всегда хотят быть в курсе событий. Близнецы всегда будут писать тебе текстовые сообщения, звонить и общаться в видеочате. Близнецам нужен постоянный контакт в отношениях.
Если кто-то обидел Близнеца, эти люди никогда не пожалеют своего соперника. Близнецы не станут думать о том о чувствах обидчика также, как и проявлять в его сторону благородство.
Рак
Иногда Раки — идеальные партнеры, но не для всех. Представители этого знака часто подавляют партнера своей заботой, они могут быть излишне навязчивы в чувствах. Раки очень сентиментальны, поэтому, их любовь нередко оборачивается личной драмой.
Раки не хотят усваивать свои негативные чувства, ведь они съедают их изнутри, поэтому представители знака стараются не хранить обиды, не накапливать негатив и не цепляться за гнев или разочарование.
Лев
Когда Лев влюбляется, его верность непоколебима. У Льва большое, бескорыстное сердце, и их любовь так же велика, как их сияющая энергия. В отношениях Львы глубоко заботливы и щедры.
Если Льва спровоцируют, они вызовут ненавистных людей и начнут с ними жаркий спор, но чаще всего они будут оставаться в тени, пока обидчики не поймут намек и не оставят Льва в покое.
Дева
Девы от природы застенчивы, поэтому, они влюбляются обычно в кого-то, с кем чувствуют себя в полной безопасности. Проблема в том, что из-за этого Девы очень зависят от верности своего партнера, и эта взаимозависимость может выявить в них самое худшее.
Весы — безнадежно преданные создания, поэтому они редко обращаются к сайтам знакомств или вступают в свободные отношения. Они также довольно подвижные, приятные люди, так что попрощайтесь с этими глупыми спорами о том, куда пойти пообедать или какой фильм посмотреть.
Весы не любят конфликты, но когда они случаются, они понимают, что лучше с ними справиться, чем позволять им разгораться. Но если Весы находятся прямо в эпицентре спора с человеком, которого они ненавидят, они никогда не будут молчать.
Скорпион
Скорпионы имеют репутацию самого чувственного знака Зодиака, но, несмотря на то, что они жаждут страсти, они также стремятся установить глубокую связь со своим партнером за пределами спальни. Скорпионы могут быть очень глубокими.
Скорпион — еще один из тех знаков Зодиака, у которых просто нет времени активно кого-то ненавидеть. Если Скорпион действительно кого-то ненавидит, он, скорее всего, просто скажет человеку и покончат с этим. Оба будут счастливее, когда больше не придется иметь дело друг с другом.
Стрелец
Когда дело доходит до Стрельца, судите о книге не по обложке, а по содержанию страниц. Возможно, они не самые эмоциональные любовники. Но они будут полны энтузиазма, щедры, готовы попробовать все и угодить партнеру.
Стрельцу не нравится ненавидеть людей, потому что они чувствуют, что все это лишь навлекает на жизнь черное облако. Конечно, обидчики и раздражители у Стрельца при этом есть. Стрелец предпочитает демонстративно выйти из комнаты, когда туда заходит тот, кто им неприятен.
Козерог
Козероги, вероятно, самый сложный знак Зодиака для любви. Козероги в любви самые холодные и бесчувственные. А поскольку Козероги обычно ценят профессионализм выше личных связей, если им сложно понять свои эмоции, страшно представить, каково приходится их потенциальным партнерам.
Козерог лучше скажет, чем промолчит. Козерог не сторонник конфронтации, но и не сторонник несправедливости. Если они чувствуют, что человек, которого они терпеть не могут, просто усложняет их жизнь, Козероги определенно скажут ему все прямо, причем не в самой лестной форме.
Водолей
Водолей любит весь мир и большинство людей, поэтому не всегда очевидно, когда один человек выделяется среди других. В романтических отношениях Водолеи могут показаться эмоционально холодными, даже черствыми и резкими. Их партнеры могут чувствовать, что им не хватает внимания и личной любви.
Этот знак выбирает более тонкий подход к своей ненависти, она проявляется не так ярко, как у других знаков Зодиака. Водолеи могут сохранять ясную голову и не становиться все более эмоциональными, когда сталкиваются с людьми, которых ненавидят.
Рыбы
Рыбы могут быть слепыми в отношениях и их легко ранить. И из-за того, что они такие любящие, они могут в конечном итоге выбрать того, кто оскорбляет их чувства. Рыбы доверяют человеку с первой встречи и влюбляются также быстро.
Рыбы предпочитают манипулировать теми, кого ненавидят. Они не будут говорить все в лицо, а лучше создадут такую ситуацию, которая поставит человека в неудобное, затрудненное положение, из которого невозможно выбраться.