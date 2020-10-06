Вт, 6.10.2020
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От пиджака до ветровки: 12 вещей из 1980-х, которые в моде сегодня

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Представляем гид по модному гардеробу этой осени. Все тренды – из 1980-х!

Часто всё модное – это хорошо забытое старое, пишет «Домашний Очаг». Вот и тренды этой осени во многом напоминают то, что мы носили в яркие веселые 1980-е. Единственная незадача: нельзя просто взять и надеть то, что осталось в наследство от бурной молодости мамы или сестры. Придется покупать то же, но в современных оттенках или крое. С другой стороны, шопинг – лучший антидепрессант!

Кожаный пиджак

Объемный кожаный пиджак – это два в одном: и куртка для улицы, и вещь для помещения. Дополняйте его ярко-голубой мужской рубашкой или шелковой блузкой. Носите с миниюбкой и туфлями-лодочками. Вдохновляйтесь образами из фильма «Интер-девочка». А что? Этот фильм – классика!

Яркий костюм

В 80-е произошел бум ярких оттенков и модницы сменили скучные серые костюмы на розовые, красные и зеленые. Сегодня такой брючный костюм снова в тренде: носите его с каблуками или белыми кедами. 
 
Поясная сумка
 
Нет, ее придумали не Gucci и не Louis Vuitton. Так ходили еще наши мамы. Поясные сумки кажутся повседневными только на первый взгляд, если вы вдруг пропустили - звезды Голливуда выходят с ними даже на красную дорожку, нацепив поверх вечернего платья.
 
Баска
 
 
Баска сегодня всюду - на рукавах, на топах и на кромке платьев. Что касается осени 2020, баску можно допустить даже на пальто и кожаных куртках. Но будьте осторожны: это визуально добавляет лишний вес. Особенно когда присутствует на верхней одежде.
 
Ветровка
 
Вспомните, как одевались модницы из фильма «Стиляги» и повторите этот образ. Итак, вам понадобится легкая ветровка в несколько цветов, яркие леггинсы и кроссовки. Волосы можно собрать в пучок и завершить образ зеркальными очками. Шик!
 
Джинсы с пятнами
 
Помните эти джинсы, которые выглядели так, будто на них попала кислота? Так вот, они снова в моде. Вы можете поэкспериментировать со старыми джинсами, подержав их в белизне. Специально для тех, кто не хочет заморачиваться, Balenciaga предлагает кастомизацию - покупаете джинсы и через день получаете модные пятнистые брюки. 
 
Банты
 

Объемные, пышные и экзотичные банты вернулись. Носим их на вечерних платьях и даже на головных уборах. Лайфхак: бант на уровне талии отлично корректирует фигуру и скрывает недостатки.

Металлик

 
Вам все еще кажется, что брюки-металлик - это слишком эпатажно? Сочетайте их со строгим пиджаком и лаконичными силуэтами. Такой образ будет смотреться стильно и уместно даже в офисе. Блестящее правило - приглушаем эпатаж и такая одежда становится просто красивым акцентом, а не сценическим костюмом Филиппа Киркорова.
 
Неон
 
Неважно, как вы будете его носить: на ногтях или подберете кофточку цвета индиго. Но неоновая вещь должна появиться в вашем гардеробе, если вы хотите быть в тренде этой осенью. Для вдохновения посмотрите старые клипы, где длинноногие красотки танцевали в обтягивающих леггинсах кислотных цветов и разгуливали в ярких водолазках.
 
Объемные плечи
 
Силуэт «перевернутый треугольник» - то, что нужно попробовать каждой. Выбирайте: платье с рукавами-фонариками, пиджак с подплечниками, затянутый ремнем или футболка с огромными «погонами». Эталон образа 80-х - Синди Кроуфорд, которая заправляла футболку с подплечниками в узкие джинсы  и добавляла волосам объем, чтобы верх смотрелся максимально шире.
 
Массивные серьги
 
Чем больше - тем лучше. Ловим тренд из 80-х и носим серьги с крупными камнями и массивными деталями. Нет, не обязательно надевать их к платью - они отлично смотрятся даже с джинсами. 
 
Платье в горошек
 
 

Этот принт - чистая классика, но его нужно уметь носить. Да, он был популярен в 80-е - вспомните пышные короткие платья девушек, танцующих джаз и нарушающих правила. Но сегодня правила игры немного поменялись. Стилисты утверждают: в горошек из одежды должно быть что-то одно. В этом сезоне в горошек должно быть шелковое платье комбинация под кашемировым пальто. 

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