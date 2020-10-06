От пиджака до ветровки: 12 вещей из 1980-х, которые в моде сегодня

Часто всё модное – это хорошо забытое старое, пишет «Домашний Очаг». Вот и тренды этой осени во многом напоминают то, что мы носили в яркие веселые 1980-е. Единственная незадача: нельзя просто взять и надеть то, что осталось в наследство от бурной молодости мамы или сестры. Придется покупать то же, но в современных оттенках или крое. С другой стороны, шопинг – лучший антидепрессант!