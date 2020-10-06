От пиджака до ветровки: 12 вещей из 1980-х, которые в моде сегодня

Представляем гид по модному гардеробу этой осени. Все тренды – из 1980-х!
Часто всё модное – это хорошо забытое старое, пишет «Домашний Очаг». Вот и тренды этой осени во многом напоминают то, что мы носили в яркие веселые 1980-е. Единственная незадача: нельзя просто взять и надеть то, что осталось в наследство от бурной молодости мамы или сестры. Придется покупать то же, но в современных оттенках или крое. С другой стороны, шопинг – лучший антидепрессант!
Объемный кожаный пиджак – это два в одном: и куртка для улицы, и вещь для помещения. Дополняйте его ярко-голубой мужской рубашкой или шелковой блузкой. Носите с миниюбкой и туфлями-лодочками. Вдохновляйтесь образами из фильма «Интер-девочка». А что? Этот фильм – классика!
Яркий костюм
Объемные, пышные и экзотичные банты вернулись. Носим их на вечерних платьях и даже на головных уборах. Лайфхак: бант на уровне талии отлично корректирует фигуру и скрывает недостатки.
Металлик
Этот принт - чистая классика, но его нужно уметь носить. Да, он был популярен в 80-е - вспомните пышные короткие платья девушек, танцующих джаз и нарушающих правила. Но сегодня правила игры немного поменялись. Стилисты утверждают: в горошек из одежды должно быть что-то одно. В этом сезоне в горошек должно быть шелковое платье комбинация под кашемировым пальто.