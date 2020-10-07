Четыре компонента в косметике, которые борятся с морщинами не хуже уколов красоты

Поддерживать молодость можно и без уколов. Главное, понимать, какие компоненты должны быть в составе твоей косметике (будь то крем или сыворотка). Речь идет о следующем.

Муцин улитки

Улиточный муцин (слизь улитки) обладает невероятным регенерирующим эффектом, а также делает кожу моложе, а морщины не такими глубокими.

Недаром именно этот компонент активно используют девушки из Кореи, которые часто выглядят гораздо моложе реального возраста. Ищи муцин в кремах и сыворотках – он может быть, как основным ингредиентом средства, так и вспомогательным.

Матриксил

Матриксил (Palmitoyl pentapeptide-4) – пептид, который стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. А ведь молодость кожи невозможна без этих двух важных компонентов кожи.

Матриксил может продаваться, как в чистом виде, так и в составе кремов – обязательно попробуй оба варианта, чтобы понять, какой же работает лучше именно на твоей коже.

Аргирелин

Аргирелин часто называют аналогом ботокса, поскольку суть его действия очень схожа. Этот пептид расслабляет мышцы и эффективно борется с мимическими морщинами. Аргирелин может похвастаться накопительным эффектом и моментальным эффектом.

Главное, используй этот пептид курсом, чтобы не вызвать привыкание кожи. Важно: перед применением в домашнем уходе средств в пептидами, обязательно проконсультируйся со своим косметологом.

Витамин С

Витамин С очень эффективно борется с первыми признаками старения, освежает кожу, уменьшает пигментные пятна и делает цвет лица лучше. Так что не бойся использовать его в составе активных сывороток.