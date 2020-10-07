Трусики могут сохранить здоровье женщины? Вот восемь правил, которым стоит следовать

Вряд ли вы много думаете от своих трусиках. Конечно, если те не царапают вас кружевами, не выпирают из-под облегающей одежды и не впиваются в самые нежные места.
Трусы — это просто трусы, наши верные спутники от детского сада до глубокой пенсии.
Но многое ли вы знаете о тайной жизни трусиков? О тканях, фасонах, сроке годности (что? да!) и влиянии этих факторов на здоровье? Специалисты портала healthline.com обсудили самое интересное с гинекологами и вывели 8 правил, которым стоит следовать.
1. Натуральные ткани — лучший выбор (особенно хлопок)
В продаже можно найти трусики из самых разных тканей, и многие модели очень красивые. Возникает искушение купить ворох ярких трусов, но гинекологи предупреждают — обычный скучный хлопок остается наилучшим выбором для шитья нижнего белья.
Вульва — область очень нежная и чувствительная, поэтому она требует деликатного обращения.
Коронавирус научил нас носить защитные маски, и мы очень быстро осознали разницу между комфортными тканями и всеми прочими. В следующий раз, выбирая трусики, подумайте, каково было бы провести день в маске из такой ткани. И как бы себя чувствовала кожа лица и губ в длительном контакте с ней.
Хлопок прекрасно подходит для долгой носки, он дышит и абсорбирует влагу. А еще трусы из хлопка отлично подходят тем, кто страдает от кандидоза.
Спандекс и нейлон, наоборот, сохраняют влагу и тепло, создавая идеальную среду для дрожжевых инфекций.
2. Трусики нужно менять ежедневно (и даже несколько раз в день)
Детей обучают этому правилу родители, поэтому мы вас, конечно, ничем не удивим. Но почему рекомендации именно такие, и что будет, если носить одни трусики два дня подряд? Скорее всего, ничего страшного не произойдет, особенно если на белье нет следов выделений или пота. Но врачи полагают ежедневную замену трусиков более гигиеничной.
Более того, если вы чувствуете дискомфорт из-за вагинальных выделений на белье, его можно заменить и дважды, и трижды в день. Многие женщины используют ежедневные прокладки, но те могут вызвать воспаление и раздражение.
Поэтому запас чистых трусиков с хлопчатобумажной ластовицей в сумке — более здоровая стратегия.
3. Не стесняйтесь спать без нижнего белья
Споры о том, как лучше спать — в трусиках или без — длятся многие годы. Если у вас нет проблем с вагинальным здоровьем, особой разницы нет. Но тем, кто борется с кандидозом, лучше спать голышом.
Отсутствие тканевого барьера позволяет вульве «дышать» и не позволяет влаге накапливаться, создавая комфортную среду для развития инфекции. Любой части нашего тела полезны периодические воздушные ванны, и вульва — не исключение.
Если вам не нравится чувствовать себя голой, альтернативой трусам могут стать свободные пижамные штанишки. Но не забывайте — их стоит стирать так же часто, как вы бы стирали трусики.
4. Облегающее влагоотводящее белье лучше всего подходит для спорта
Какие-то люди надевают трусы под спортивную одежду, какие-то нет — это зависит от личных предпочтений. Если вы носите влагоотводящие шорты с ластовицей, то трусы не обязательны. Но если у вас обычная спортивная одежда, то влагоотводящие трусики окажутся очень полезными.
Скорее всего, это будет высокотехнологичный полиэстер, легкий и гладкий. Убедитесь, что ваши трусики хорошо сидят и нигде не натирают.
5. Носите стринги, если хотите, они безопасны
Раньше считалось, что стринги вредны для вагинального здоровья. Однако исследования не нашли подтверждений того, что стринги провоцируют развитие дрожжевых инфекций, бактериального вагиноза или инфекций мочевыводящих путей (ИМП).
Ученые проанализировали микрофлору женщин, носивших белье разного фасона, и не обнаружили разницы. Крой трусов не оказал никакого влияния на кислотность, «микроклимат» кожи или аэробную микрофлору. Эксперты пришли к выводу, что большее влияние на развитие этих состояний оказывало сексуальное поведение и гигиенические привычки.
Так, спринцевание и ежедневный прием ванны повышали риски развития бактериального вагиноза. А нижнее белье, использование прокладок или тампонов — не оказывали значимого воздействия.
6. Стирайте нижнее белье гипоаллергенными средствами
Все виды нижнего белья требуют более деликатной стирки, чем прочая одежда. И не только потому, что дорогой кружевной лифчик погибнет, оказавшись в барабане вместе с джинсами на режиме интенсивной стирки.
Трусы и бюстгальтеры прикасаются к самым нежным частям нашего тела, поэтому при их стирке нужно использовать гипоаллергенные средства.
Частицы мыла или порошка могут вызвать раздражение, зуд, дерматит и аллергические реакции, оказавшись рядом с вульвой.
Как правильно стирать нижнее белье? Если вы используете сушильную машину, то используйте низкотемпературный короткий режим. Дрожжевая инфекция в таких условиях погибает. Нет сушильной машины? Трусы можно прогладить утюгом.
Кто-то в семье болеет? Не смешивайте ваше нижнее белье в одной и той же загрузке.
Если у вас бактериальный вагиноз, следите, чтобы чистое белье и штаны не попали в стирку вместе с теми, что вы носили в разгар инфекции. Лучше избежать «перекрестного опыления» белья бактериями.
Стирайте нижнее белье отдельно от одежды, загрязненной другими биологическими жидкостями (моча, кровь, рвота), особенно если кто-то из ваших близких — медработник. Пусть у болезнетворных частиц не будет возможности подобраться к вашей вагине.
7. Запланируйте ежегодное обновление «парка» трусиков
Кажется, это чересчур! Но ученые доказали — даже чистое нижнее белье может содержать до 10 000 живых бактерий. Всему причиной микроорганизмы, живущие в стиральной машине.
Кроме того, трусики могут содержать фекальные частицы. По словам врачей, в среднестатистических трусиках их может быть до 100 миллиграмм.
Если у вас нет проблем с микрофлорой, можно выбрасывать трусики реже. Но при наличии бактериального вагиноза лучше перестраховаться. Полезный совет: если вы волнуетесь о чистоте вашей стиральной машине, устройте ей «головомойку» — залейте полстакана «Белизны» в барабан и запустите полный цикл высокотемпературной стирки.
8. Выбирайте классные трусики, если хотите поднять себе настроение
Трусы обычно остаются невидимыми, но они могут сильно повлиять на наше настроение.
В ходе крупного опроса выяснилось, что у 25% женщин настроение снижается, если на них надеты «некрасивые» или плохо сидящие трусы. А «особые» трусики заставляют 47% опрошенных чувствовать себя более сексуальными и уверенными.