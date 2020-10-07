Трусики могут сохранить здоровье женщины? Вот восемь правил, которым стоит следовать

Вряд ли вы много думаете от своих трусиках. Конечно, если те не царапают вас кружевами, не выпирают из-под облегающей одежды и не впиваются в самые нежные места.

Трусы — это просто трусы, наши верные спутники от детского сада до глубокой пенсии.

Но многое ли вы знаете о тайной жизни трусиков? О тканях, фасонах, сроке годности (что? да!) и влиянии этих факторов на здоровье? Специалисты портала healthline.com обсудили самое интересное с гинекологами и вывели 8 правил, которым стоит следовать.

1. Натуральные ткани — лучший выбор (особенно хлопок)

В продаже можно найти трусики из самых разных тканей, и многие модели очень красивые. Возникает искушение купить ворох ярких трусов, но гинекологи предупреждают — обычный скучный хлопок остается наилучшим выбором для шитья нижнего белья.

Вульва — область очень нежная и чувствительная, поэтому она требует деликатного обращения.

Коронавирус научил нас носить защитные маски, и мы очень быстро осознали разницу между комфортными тканями и всеми прочими. В следующий раз, выбирая трусики, подумайте, каково было бы провести день в маске из такой ткани. И как бы себя чувствовала кожа лица и губ в длительном контакте с ней.

Хлопок прекрасно подходит для долгой носки, он дышит и абсорбирует влагу. А еще трусы из хлопка отлично подходят тем, кто страдает от кандидоза.

Спандекс и нейлон, наоборот, сохраняют влагу и тепло, создавая идеальную среду для дрожжевых инфекций.

2. Трусики нужно менять ежедневно (и даже несколько раз в день)

Детей обучают этому правилу родители, поэтому мы вас, конечно, ничем не удивим. Но почему рекомендации именно такие, и что будет, если носить одни трусики два дня подряд? Скорее всего, ничего страшного не произойдет, особенно если на белье нет следов выделений или пота. Но врачи полагают ежедневную замену трусиков более гигиеничной.

Более того, если вы чувствуете дискомфорт из-за вагинальных выделений на белье, его можно заменить и дважды, и трижды в день. Многие женщины используют ежедневные прокладки, но те могут вызвать воспаление и раздражение.

Поэтому запас чистых трусиков с хлопчатобумажной ластовицей в сумке — более здоровая стратегия.

3. Не стесняйтесь спать без нижнего белья

Споры о том, как лучше спать — в трусиках или без — длятся многие годы. Если у вас нет проблем с вагинальным здоровьем, особой разницы нет. Но тем, кто борется с кандидозом, лучше спать голышом.

Отсутствие тканевого барьера позволяет вульве «дышать» и не позволяет влаге накапливаться, создавая комфортную среду для развития инфекции. Любой части нашего тела полезны периодические воздушные ванны, и вульва — не исключение.