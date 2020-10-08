Чт, 8.10.2020

Как приготовить французский сырный суп по классическому рецепту

Сырный суп. Фото иллюстративное.

ФОТО: http://www.shutterstock.com/

Сырный суп – это горячее блюдо родом из Франции. Его нежный вкус отлично дополняют нотки мускатного ореха и белого вина. Алкоголь во время приготовления испаряется, оставляя лишь приятный аромат, пишет Сегодня.

Сырный суп по-французски

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 мл куриного бульона
  • 75 г твердого сыра
  • 75 мл белого сухого вина
  • 2 яичных желтка
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. крем-фреш или сметаны
  • 1 щепотка мускатного ореха
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Возьмите небольшую кастрюльку и растопите в ней кусочек сливочного масла.
  2. Всыпьте муку. Помешивая, обжарьте ее до появления орехового аромата.
  3. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу.
  4. В отдельной кастрюльке соедините сырые яичные желтки со сметаной. Влейте белое вино и нагрейте, не доводя до кипения, чтобы желтки не свернулись.
  5. Уменьшите огонь до минимума, добавьте яичную смесь. Непрерывно помешивайте в течение минуты и сразу снимите с плиты.
  6. Добавьте в суп тертый сыр и хорошо размешайте, чтобы он расплавился.

Как подавать блюдо

Подавайте суп горячим вместе с гренками из багета.

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