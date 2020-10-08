Как приготовить французский сырный суп по классическому рецепту

Сырный суп – это горячее блюдо родом из Франции. Его нежный вкус отлично дополняют нотки мускатного ореха и белого вина. Алкоголь во время приготовления испаряется, оставляя лишь приятный аромат, пишет Сегодня.
Сырный суп по-французски
Время приготовления:
30 минут
Калорийность:
104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 мл куриного бульона
- 75 г твердого сыра
- 75 мл белого сухого вина
- 2 яичных желтка
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. крем-фреш или сметаны
- 1 щепотка мускатного ореха
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите небольшую кастрюльку и растопите в ней кусочек сливочного масла.
- Всыпьте муку. Помешивая, обжарьте ее до появления орехового аромата.
- Добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу.
- В отдельной кастрюльке соедините сырые яичные желтки со сметаной. Влейте белое вино и нагрейте, не доводя до кипения, чтобы желтки не свернулись.
- Уменьшите огонь до минимума, добавьте яичную смесь. Непрерывно помешивайте в течение минуты и сразу снимите с плиты.
- Добавьте в суп тертый сыр и хорошо размешайте, чтобы он расплавился.
Как подавать блюдо
Подавайте суп горячим вместе с гренками из багета.