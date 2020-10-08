Как нельзя носить грубые ботинки: шесть ошибок с самой модной обувью осени-2020

С кюлотами

Кюлоты — вещь очень капризная, один неверный шаг может не только нарушить гармонию образа, но и визуально исказить фигуру. Широкие укороченные брюки требуют обуви, которая визуально вытягивает ноги и компенсирует тем самым их непростой крой. Грубые ботинки же, напротив, утяжеляют образ, делая нижнюю часть тела крупной и приземистой. Конечно, высоким и стройным девушкам можно особо не беспокоиться — в их случае урон минимальный, а вот миниатюрным или фигуристым стоит быть осторожнее с подобными сочетаниями.

С юбкой-карандашом

Похожий эффект мы можем наблюдать и в сочетании с классической юбкой-карандашом — крайне нелепо с ней смотрятся высокие армейские ботинки. Мало того что они заметно удешевляют строгий, элегантный образ, так еще и ломают пропорции тела. Из-за того, что пространство между краем юбки и обувью образует широкую горизонтальную границу в области икр, ноги кажутся более короткими и полными, чем есть на самом деле. Уверены, не такого результата ты хотела добиться...

С брюками неподходящей длины

Из-за того, что армейские ботинки обладают достаточно высоким голенищем, к ним подходят далеко не каждые брюки. Первыми в черном списке значатся модели с длинными, но неширокими штанинами. Как правило, девушки попросту не знают, куда в таких случаях деть брючины. Одни пытаются натянуть их поверх ботинок, что в конечном счете смотрится неряшливо, другие старательно заправляют в обувь, однако с классическими брюками не всегда выходит симпатично. Вторыми идут модели укороченного кроя. Главная проблема в том, что они заканчивают выше ботинок, тем самым образуя "голый" промежуток. Во-первых, в холодную погоду ходить с открытыми щиколотками некомфортно, во-вторых, дополнительная горизонтальная граница явно послужит не на пользу твоим ногам — из-за этого они кажутся короче и объемнее.

С джинсами с подворотами

Если ты планируешь носить грубые ботинки с джинсами, даже не думай подворачивать штанины. Если ты внимательно читала предыдущий пункт, но наверняка уже догадалась, почему так делать не стоит. Ну а если нет, объясняем. Подворачивая брючины, ты открываешь щиколотку, что: а) не очень логично в холодное время года; б) создает контрастную границу в области икр, из-за чего ноги кажутся заметно короче. Более того, массивные подвороты добавляют объем икрам, а это далеко не самый приятный бонус.

С неаккуратно заправленными skinny

Если ты сочетаешь грубые ботинки с узкими джинсами, обязательно обращай внимание на то, как заправлены штанины. Они не должны образовывать "гармошку" на стыке с обувью — такая ошибка делает твой образ неряшливым и заметно укорачивает ноги. Еще один важный момент — следи за боковым швом. Важно, чтобы он был ровным и не "уезжал" в сторону, в противном случае твои голени будут выглядеть кривыми.

С джинсовыми шортами и колготками