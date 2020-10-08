Расскажите парикмахеру! Пять видов окрашиваний, которые вас старят

Иссиня-черный
У черного более сотни оттенков и он смотрится достаточно хорошо, если это ваш натуральный цвет. Но нужно понимать, что искусственный черный цвет – совсем не то, что натуральный. Мы рассуждаем: если у меня черные волосы и появилась седина, я возьму черную краску с надписью black. Большая ошибка! Прежде чем окрашивать волосы (если вы делаете это самостоятельно), подойдите к окну, под дневное освещение и хорошо рассмотрите пару волосков по отдельности, собрав их в пряди и после оцените общую картину. Замечаете? У черных волос тоже есть подтон — он может быть рыжеватым, переливаться каштаном или цветом шоколада. Это значит, что иссиня-черный — не ваш вариант. Вы потеряете красивый перелив и блики, получите очень мрачный черный, известный своей способностью добавить лет 10 даже 18-летней девчонке.
Решение: лучше всего, конечно, покраситься у хорошего стилиста в салоне. Но если это не вариант, возьмите две краски одного бренда: одну черную и другую в цвет вашему подтону. Так вы получите более близкий к натуральному оттенок и избежите слишком черного тона.
Мелирование
Казалось бы, этот тренд давно должен остаться на плакатах из 2000-х. Но он по сей день встречается на улице и заставляет сжиматься сердца стилистов по волосам. Помните, как мы делали мелирование дома? Все просто: надеваешь на голову пакет, делаешь на нем дырки, через которые вытаскиваются рандомно пряди и окрашиваются в рыжеватый оттенок. Результат: хаос из четких светлых прядей по всей длине. Да, тогда это было даже модно. Но мы не понимали эффекта, который должен быть достигнут. По идее, это должны быть выгоревшие на солнце пряди, а не светлые космы. Мелирование выглядит очень дешево, скрадывает объем и делает весь образ достаточно скучным и устаревшим. Забудьте про него, если хотите выглядеть молодо и свежо.
Решение: сейчас на замену мелированию пришел контуринг и блики. Это та техника, которая получается идеально только у профессионала. Но это того стоит! Правильно выделенные пряди у лица, освежают его цвет и добавляют объем шевелюре. Есть даже специальная техника «babylights», который в точности повторяет оттенок выгоревших на солнце волос, который появлялся у нас в детстве.
Чтобы выглядеть моложе, выбирайте натуральные оттенки волос. Самый правильный ориентир — ваш природный оттенок волос.
Огненные оттенки
Да, рыжий сейчас в моде, но огненные оттенки могут сыграть с вами злую шутку, если подобрать неправильный тон. Рыжий в принципе капризный цвет и после 45 смотрится хорошо только на обладательницах фарфоровой кожи. Окрашивая волосы самостоятельно, легко получить грязный оттенок, который будет чем-то между бордо и красным, но никак не благородным рыжим. Этот цвет не подходит никому: в случае со светлой кожей он делает ее болезненно-бледной, а смуглое лицо он превращает в грозное и хмурое. В обоих случаях нелестный акцент будет на лице и даже на едва заметных морщинках. А сели у вас есть седина, то рыжий предательски их выделит, сделав желтоватыми на фоне оставшихся прядей.
Решение: посоветуйтесь со своим парикмахером о том, какой оттенок красного красиво оттенит цвет вашей кожи (у красного более 50 оттенков!). Если у вас темные волосы, скорее всего, придется их осветлить, чтобы на входе получить цвет, который смотрится дорого. Если у вас светлые волосы от природы, возможно, вам придется предварительно тонировать пряди, чтобы рыжий взялся равномерно.
Баклажан
Когда-то этот цвет был в фаворе у всех женщин. В фиолетовый оттенок красились все: от самых юных девушек до женщин почтенного возраста. Но тренды, к счастью, не задерживаются с нами надолго. И если в магазине с косметикой ваша рука по привычке потянулась к тюбику с пометкой «баклажан», остановитесь! Он способен добавить мрачности и пару лет возраста за тот час, пока спрятанная под целлофановую шапочку аппликация окрашивает ваши волосы. Особенно нелепо фиолетовый смотрится на седых волосах, как будто нарочито подчеркивая седину сиреневым туманом. На темных волосах получается землистый оттенок, который смотрится очень дешево.
Избегайте однотонных окрашиваний. Они выглядят скучно и неестественно. Дорогой цвет всегда переливается разными оттенками и бликами.
Решение: даже если вы питаете нежную любовь к фиолетовым оттенкам, лучше не давать ему главную роль. После 45 яркие оттенки очень дешевят образ, когда выступают соло и добавляют лоск, когда уходят в подтон. Выбирайте каштановый с легким фиолетовым отливом или темный оттенок с сиреневым переливом. Для первого раза лучше покрасить волосы в салоне, чтобы вам подобрали подходящий тон, после вы уже поймете, как действовать и что смешивать. Ну, хотя бы примерно.
Желто-рыжий
Вы же видели, что получается, когда женщины пытаются обесцветить волосы самостоятельно? В ход идут перекись водорода и пергидроль. В результате получаются оранжевые пряди неестественного цвета. Это не так страшно, когда выжженный рыжий — промежуточный этап при переходе в блонд. И просто боль, если это конечный цвет. Если вы хотите выглядеть свежо и молодо, ориентируйтесь на оттенки волос, которые реально существуют в природе. Оранжевые волосы могут стильно смотреться на подростках, а взрослой женщине он добавляет возраст и придает болезненный желтоватый оттенок кожи.
Решение: нет, мы не призываем забыть о рыжем цвете. Особенно, если это ваш природный цвет волос. Но рыжий рыжему рознь. Посмотрите на натуральные рыжие копны: они переливаются то красным, то пшеничным, то нежно-белым тоном. А иногда всеми этими тонами одновременно. Сделайте ставку на живой цвет! Однотонные окрашивания смотрятся скучно и печально, словно на вас парик. Экспериментировать со смешением красок не стоит, это может слишком дорого обойтись для ваших волос. Лучше доверьте это дело профессионалу, который найдет именно ваш рыжий.