Как быстро нарисовать красивые стрелки: 13 лайфхаков от визажистов и блогеров

Что говорят визажисты

Выбирай подводку с умом. Дело в том, что от формулы средства, которым ты рисуешь стрелки, во многом зависит результат, который ты видишь в зеркале. И хотя стойкая гелевая подводка, например, позволяет нарисовать очень красивый кончик, у тебя с ней будет не так много времени, чтобы поправить огрехи.

Исправляй ошибки правильно. Правда в том, что стрелки могут получаться неровными, неаккуратными, неодинаковыми (нужное подчеркнуть) даже у профессиональных визажистов. Но они знают, как исправлять ошибки так, чтобы ничего не испортить: помогут средство для снятия макияжа на масляной основе и скошенная кисть для подводки.

Пользуйся точечной техникой. Чтобы линия стрелки получилась ровной и красивой, сначала нарисуй на верхнем веке точки, стараясь делать это максимально близко к линии роста ресниц. После этого возьми кисть для лайнера (ту самую, о которой мы говорили выше), немного намочи ее (хотя это, если честно, может и не пригодиться) и соедини точки между собой.

Добавь тени. Во-первых, они помогут сделать стрелку более дымчатой. Во-вторых, они скроют неровности, если где-то ты их все-таки оставила. В-третьих, они позволят стрелкам дольше держаться, потому что лайнеры очень часто имеют масляную основу, которую сухая текстура, скажем так, припудрит.

И не забывай про консилер. Точно так же, как он помогает нам выровнять контур губ при использовании яркой помады, так он позволяет довести кончик стрелки до недостижимого (а на самом деле вполне достижимого) идеала. Главное, следи за тем, чтобы оттенок не был очень светлым и коррекция не бросалась в глаза.

Что подсказывает жизненный опыт

Чтобы стрелки получались ровнее, при их создании опирайся рукой на твердую поверхность стола или подоконника.

Если никак не получается нарисовать одинаковые стрелки, используй белый карандаш для глаз, чтобы обозначить, в каком месте и на какой высоте должен заканчиваться хвостик.

С нависшим веком лучше всего использовать стойкие гелевые подводки или фиксирующиеся карандаши: так как веко постоянно соприкасается с кожей, менее стойкие текстуры приведут к тому, что стрелка в конечном итоге куда-нибудь уползет.

Если у тебя близко посаженные глаза, начинай рисовать стрелку примерно от середины века — это даст красивый оптический эффект, от которого ты точно будешь в восторге. Соответственно, для широко посаженных глаз лучше подойдут стрелки в стиле Клеопатры с обводкой внутреннего уголка глаза.

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Практика, практика и еще раз практика. Бьюти-блогеры в один голос твердят, что сначала стрелки не получаются ни у кого. Но чем больше ты тренируешься, тем лучше у тебя с каждым разом будет получаться. Так что начать стоит прямо сегодня.

Кредитка в качестве помощника. Вообще говоря, подойдет любая пластиковая карта (а также линейка, плотная бумага и что угодно еще с ровным краем). Суть в том, чтобы с ее помощью отрисовать хвостик — а уже потом от него чертить саму стрелку.

Увеличивающее зеркало. В обычной жизни это ужасное зеркало только и делает, что подчеркивает недостатки. Но в случае с подводкой оно работает на тебя, позволяя быстрее овладеть искусством ровной линии.