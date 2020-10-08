Средства от комедонов: что поможет избавиться от черных точек навсегда

Виды комедонов и причины их возникновения

Этот дефект имеет две разновидности:

открытый тип — те самые черные угреобразные точки. Цвет является последствием окисления сальной пробки, выступившей на поверхность кожи;

закрытый тип — белые подкожные образования, которые часто воспаляются с образованием узлов.

Каковы же причины их появления? В первую очередь они никак не относятся к степени чистоты кожи. И это не следствие бактериальной инфекции. Чаще всего комедоны возникают из-за гормонального дисбаланса, приводящего к сбою в работе сальных желез. В результате выработка кожного сала увеличивается, оно не успевает выходить из пор и, смешиваясь с отмершими клетками и различным «мусором», образует плотную пробку.

Средство от комедонов, которое поможет надолго

Из-за природы возникновения черных точек всевозможные ополаскиватели и скрабы являются неэффективными, так же как и специальные полоски для удаления черных точек. Скрабы, косметические салфетки или полоски удаляют только верхнюю часть комедона, но сама пробка остается на прежнем месте. Впоследствии она поднимется наружу, окислится, и точки появятся вновь.

Гораздо лучше помогает непосредственно физическое удаление комедонов при помощи экстрактора (приспособления по типу крючка). Но к его использованию следует приноровиться, а поэтому лучшим решением будет обратиться к опытному косметологу, который осмотрит кожу, наглядно покажет, как пользоваться экстрактором, а заодно посоветует специальное средство для растворения комедонов.

Для эффективной борьбы с черными точками косметические средства должны иметь в своем составе салициловую кислоту — она проникает в глубь пор и полностью растворяет сальную пробку. При этом это вещество обладает подсушивающими свойствами. Тем самым его применение снижает жирность кожи.