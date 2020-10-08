Средства от комедонов: что поможет избавиться от черных точек навсегда

Комедоны — это черные точки, располагающиеся на лице и теле, причем излюбленным их местом является область носа. Возникают они из-за закупоривания сальных желез, поэтому чаще всего от них страдают люди с жирной кожей. Но и остальные тоже могут быть подвержены этому дефекту, пишет Wday.
Виды комедонов и причины их возникновения
Этот дефект имеет две разновидности:
- открытый тип — те самые черные угреобразные точки. Цвет является последствием окисления сальной пробки, выступившей на поверхность кожи;
- закрытый тип — белые подкожные образования, которые часто воспаляются с образованием узлов.
Каковы же причины их появления? В первую очередь они никак не относятся к степени чистоты кожи. И это не следствие бактериальной инфекции. Чаще всего комедоны возникают из-за гормонального дисбаланса, приводящего к сбою в работе сальных желез. В результате выработка кожного сала увеличивается, оно не успевает выходить из пор и, смешиваясь с отмершими клетками и различным «мусором», образует плотную пробку.
Средство от комедонов, которое поможет надолго
Из-за природы возникновения черных точек всевозможные ополаскиватели и скрабы являются неэффективными, так же как и специальные полоски для удаления черных точек. Скрабы, косметические салфетки или полоски удаляют только верхнюю часть комедона, но сама пробка остается на прежнем месте. Впоследствии она поднимется наружу, окислится, и точки появятся вновь.
Гораздо лучше помогает непосредственно физическое удаление комедонов при помощи экстрактора (приспособления по типу крючка). Но к его использованию следует приноровиться, а поэтому лучшим решением будет обратиться к опытному косметологу, который осмотрит кожу, наглядно покажет, как пользоваться экстрактором, а заодно посоветует специальное средство для растворения комедонов.
Надолго избавиться от черных точек реально. Но лучше предварительно проконсультироваться с дерматологом и косметологом: первый назначит при необходимости медикаментозное лечение и оценит состояние кожи, а второй посоветует действенные косметические средства и объяснит все нюансы необходимых процедур ухода.