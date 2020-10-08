10+ лет: пять ошибок в макияже, которые вас не красят

Практически каждая девушка использует макияж для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Однако иногда мы не сами не замечаем, как выделяем косметикой то, что необходимо спрятать. Неудачный макияж не только выглядит нелепо, но и может визуально прибавить лет 5—10. Как этого избежать, рассказывает портал Womanhit.
Тональный крем
Одна из самых распространенных ошибок — это неумение работать с тональным кремом. Многие девушки подбирают либо слишком темный оттенок, либо наоборот, слишком светлый. К тому же, эффект «маски» или рыжеватости усиливается, если нанести крем в слишком большом количестве. Помните, что распределять его по лицу лучше не руками, а кистью или бьюти-блендером. Если при покупке тонального крема вы сомневаетесь в оттенке, обратитесь за помощью к консультанту — он точно подскажет, как лучше.
Пудра
Нет ничего хуже, чем нанести пудру на сухую кожу без какой-либо основы. Нанося плотную пудру на лицо без тонального крема, вы еще больше подчеркиваете все свои морщины, акне и прыщики. К тому же, использование средства таким образом сушит кожу. Не стоит перебарщивать и с количеством пудры. Необходимо лишь слегка избавиться от жирного блеска, а не наносить ее в таком количестве, чтоб она сыпалась.
Контур губ
Контурный карандаш — это палочка-выручалочка при использовании помады, ведь без него губы будут выглядеть неаккуратно. К тому же, именно с помощью карандаша губы можно визуально увеличить или уменьшить. Но именно здесь и кроется подвох! Нужно очень аккуратно выходить за рельеф, ведь «нарисованный» рот смотрится ужасно неестественно. Не забывайте также хорошо растушевывать карандаш, чтобы не ходить с прочерченной линией.
Тени
С тенями нужно обращаться очень осторожно, особенно, если вы используете яркие цвета. Переборщить очень легко, и в таком случае вы будете выглядеть старше своего возраста. К тому же, стоит внимательно подбирать цвет косметики к образу, ведь жирные тени синего оттенка вряд ли будут гармонировать с нежным пастельным платьем. Если вы не хотите «старить» себя, наносите темные тени только на внешний угол глаза.
Брови
Несколько лет назад началась мода на брови Кары Делевинь. Многие девушки решили, что чем темнее и шире они будут, тем лучше. Но очень важно обращать внимания не только на моду, но и на собственный тип лица и цвет волос. Брови должны быть лишь на тон темнее или светлее волос — в таком случае вы будете выглядеть моложе, а макияж аккуратнее и дороже. К тому же, старайтесь не наносить краску туда, где совсем нет волосинок — это выглядит неестественно.