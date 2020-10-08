10+ лет: пять ошибок в макияже, которые вас не красят

Тональный крем

Одна из самых распространенных ошибок — это неумение работать с тональным кремом. Многие девушки подбирают либо слишком темный оттенок, либо наоборот, слишком светлый. К тому же, эффект «маски» или рыжеватости усиливается, если нанести крем в слишком большом количестве. Помните, что распределять его по лицу лучше не руками, а кистью или бьюти-блендером. Если при покупке тонального крема вы сомневаетесь в оттенке, обратитесь за помощью к консультанту — он точно подскажет, как лучше.

Пудра

Нет ничего хуже, чем нанести пудру на сухую кожу без какой-либо основы. Нанося плотную пудру на лицо без тонального крема, вы еще больше подчеркиваете все свои морщины, акне и прыщики. К тому же, использование средства таким образом сушит кожу. Не стоит перебарщивать и с количеством пудры. Необходимо лишь слегка избавиться от жирного блеска, а не наносить ее в таком количестве, чтоб она сыпалась.

Контур губ

Контурный карандаш — это палочка-выручалочка при использовании помады, ведь без него губы будут выглядеть неаккуратно. К тому же, именно с помощью карандаша губы можно визуально увеличить или уменьшить. Но именно здесь и кроется подвох! Нужно очень аккуратно выходить за рельеф, ведь «нарисованный» рот смотрится ужасно неестественно. Не забывайте также хорошо растушевывать карандаш, чтобы не ходить с прочерченной линией.

Тени

С тенями нужно обращаться очень осторожно, особенно, если вы используете яркие цвета. Переборщить очень легко, и в таком случае вы будете выглядеть старше своего возраста. К тому же, стоит внимательно подбирать цвет косметики к образу, ведь жирные тени синего оттенка вряд ли будут гармонировать с нежным пастельным платьем. Если вы не хотите «старить» себя, наносите темные тени только на внешний угол глаза.

Брови