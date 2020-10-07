Что такое астрологический маникюр: Львицам - золотая гамма, Девам только красный!

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке открыты салоны маникюра, в которых каждую клиентку перед визитом к мастеру принимает… астролог! За 30 минут консультации он составляет для посетительницы «цветоскоп» – палитру оттенков лаковых покрытий, которые подходят ей по знаку Зодиака, пишет zen.yandex.ru.
Есть советы общего плана (условно, всем Львам рекомендуется бронзово-золотистая гамма), а есть маникюр с благоприятным сочетанием цветов для конкретного дня недели или важного повода. Как максимум, такой маникюр должен усилить чары и удачливость его обладательницы, сделать ее жизнь гармоничнее, как минимум – создать хорошее настроение. Что же «говорят» звезды о красоте наших рук? Давайте посмотрим.
Маникюр для Овнов
Базовая гамма: фиолетовая, алая
Дополнительные цвета: синий, голубой, зеленый, лиловый, оранжевый, шоколадно-кофейный
Чернильная гамма, согласно звездам, придает Овнам силу, уверенность в себе, помогает лучше понять собственные желания и обостряет внимание к деталям. Не обходите вниманием и дополнительные цвета, они сделают ваше самоощущение более гармоничным.
Маникюр для Тельцов
Базовая гамма: зеленая
Дополнительные цвета: золотистый, серебристый, белый, розовый, сиреневый, голубой, серый
Зеленый – цвет живой природы, изобилия сил, энергии, возможностей. Цвет поможет тельцам стать более дипломатичными и доброжелательными, спокойными и уверенными в себе. Что касается дополнительных оттенков, то они «отвечают» за привлечение радости и романтики, за чувство наслаждения и удовлетворенности жизнью.
Маникюр для Близнецов
Базовая гамма: серо-голубая, оранжевая
Дополнительные цвета: светло-коричневый, бежевый, белый, светло-розовый, бирюзовый
Близнецы, не бойтесь яркого маникюра, он поможет вам воплотить в жизнь инициативы и планы! Оттенки из «группы поддержки» в вашем случае работают так: чем цвет насыщеннее, темнее, тем больше вы сосредоточены и способны контролировать что-либо, а нежные, светлые тона делают вас расположенным к отдыху и общению, легкому отношению к обстоятельствам.
Маникюр для Раков
Базовая гамма: серебристая, перламутровая
Дополнительные цвета: королевский синий, белый, фиолетовый, бежевый, бледно-зеленый, светло-оранжевый
Пастельные оттенки всегда придут на помощь, если вы хотите умиротворения – возможности побыть наедине с собой и восстановить силы. А сочная сине-фиолетовая гамма лаковых покрытий придаст решительности, требовательности, уверенности в себе и загадочности вашей персоне.
Маникюр для Львов
Базовая гамма: бронзовая, золотая
Дополнительные цвета: оранжевый, серебристый, темно-голубой, темно-красный
Львам звезды советуют присмотреться к цвету роскоши, аристократизма и власти, успеха и процветания. Дополняющие его оттенки в маникюре – оранжевый, серебристый, темно-голубой – помогут приумножить жизненные силы и проявить свое творческое начало.
Маникюр для Дев
Базовая гамма: красная
Дополнительные цвета: белый, бело-розовый, голубой, фиолетовый, лиловый, желто-зеленый, серый, антрацитовый
Красный маникюр для Дев – это не только символ соблазнения, но и признак цепкой деловой хватки. Оттенки сопровождающей гаммы, особенно пастельные, способны убавить чрезмерный градус перфекционизма, смягчить строгость по отношению к себе и окружающим.
Маникюр для Весов
Базовая гамма: нюдовая
Дополнительные цвета: пастельные розовый, голубой, желтый, серый, коричневый
Весам звезды советуют выбрать нейтральный маникюр, ведь кто еще кроме них столько всего знает о балансе и гармонии? Пастельные и нюдовые оттенки лаков воплощают это равновесие как нельзя лучше.
Маникюр для Скорпионов
Базовая гамма: бордовая, черная
Дополнительные цвета: фиолетовый, темно-розовый, сине-зеленый, серебристый, терракотовый
Маникюр Скорпионов – густые, темные, насыщенным цвета, подчеркивающие самодостаточность и внутреннюю силу. Звезды говорят: нет ничего зазорного, если эту палитру лаков позаимствуют и другие знаки Зодиака , когда им потребуется умение сохранять самообладание, трезво оценивать собственные силы и возможности и при этом властвовать умами и сердцами окружающих.
Маникюр для Стрельцов
Базовая гамма: черная, фиолетовая
Дополнительные цвета: золотистый, пурпурный, багровый, синий, лиловый
Оригиналам, индивидуалистам и кочевникам Стрельцам звезды советуют носить на руках дуэт синего и красного цвета. Эта гамма покровительствует успешному жизненному пути, благотворно влияет на характер, способности и отношения с окружающими.
Маникюр для Козерогов
Базовая гамма: пастельная
Дополнительные цвета: синий, коричневый, зеленый, бирюзовый, серый, черный, белый
Зеленый и коричневый – главные цвета Земли, родной стихии Козерогов. Но в маникюре лучше сделать ставку на легкость и романтику, которых не всегда хватает этому респектабельному и практичному знаку Зодиака. Поэтому тем, кто родился в декабре-январе, можно и нужно присмотреться к пастельным оттенкам, нежным и светлым.
Маникюр для Водолеев
Базовая гамма: синяя
Дополнительные цвета: неоновые голубой, мятный, желтый, оранжевый, лиловый, розовый
Знаку Зодиака, в чьем названии скрыта стихия Воды, а в «происхождении» – стихия Воздуха, по праву доверена сине-голубая палитра от самых нежных до самых темных ее оттенков. На этом фоне прекрасно смотрятся яркие штрихи, без которых интеллектуалам Водолеям кажутся скучными и жизнь в целом, и #маникюр в частности.
Маникюр для Рыб
Базовая гамма: серая
Дополнительные цвета: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, красный, черный
Оказывается, глаз человека способен различить не 50, а 500 оттенков серого! Диапазон обширен: от молочно-белого, перламутрового до серо-зеленого и угольного, почти черного, – а потому нескучен. Серый – цвет комфорта, постоянства, благоволящий Рыбам.