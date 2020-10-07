Что такое астрологический маникюр: Львицам - золотая гамма, Девам только красный!

Есть советы общего плана (условно, всем Львам рекомендуется бронзово-золотистая гамма), а есть маникюр с благоприятным сочетанием цветов для конкретного дня недели или важного повода. Как максимум, такой маникюр должен усилить чары и удачливость его обладательницы, сделать ее жизнь гармоничнее, как минимум – создать хорошее настроение. Что же «говорят» звезды о красоте наших рук? Давайте посмотрим.

Маникюр для Овнов

Базовая гамма: фиолетовая, алая

Дополнительные цвета: синий, голубой, зеленый, лиловый, оранжевый, шоколадно-кофейный

Чернильная гамма, согласно звездам, придает Овнам силу, уверенность в себе, помогает лучше понять собственные желания и обостряет внимание к деталям. Не обходите вниманием и дополнительные цвета, они сделают ваше самоощущение более гармоничным.

Маникюр для Тельцов

Базовая гамма: зеленая

Дополнительные цвета: золотистый, серебристый, белый, розовый, сиреневый, голубой, серый

Зеленый – цвет живой природы, изобилия сил, энергии, возможностей. Цвет поможет тельцам стать более дипломатичными и доброжелательными, спокойными и уверенными в себе. Что касается дополнительных оттенков, то они «отвечают» за привлечение радости и романтики, за чувство наслаждения и удовлетворенности жизнью.

Маникюр для Близнецов

Базовая гамма: серо-голубая, оранжевая

Дополнительные цвета: светло-коричневый, бежевый, белый, светло-розовый, бирюзовый

Близнецы, не бойтесь яркого маникюра, он поможет вам воплотить в жизнь инициативы и планы! Оттенки из «группы поддержки» в вашем случае работают так: чем цвет насыщеннее, темнее, тем больше вы сосредоточены и способны контролировать что-либо, а нежные, светлые тона делают вас расположенным к отдыху и общению, легкому отношению к обстоятельствам.

Маникюр для Раков

Базовая гамма: серебристая, перламутровая

Дополнительные цвета: королевский синий, белый, фиолетовый, бежевый, бледно-зеленый, светло-оранжевый

Пастельные оттенки всегда придут на помощь, если вы хотите умиротворения – возможности побыть наедине с собой и восстановить силы. А сочная сине-фиолетовая гамма лаковых покрытий придаст решительности, требовательности, уверенности в себе и загадочности вашей персоне.

Маникюр для Львов

Базовая гамма: бронзовая, золотая

Дополнительные цвета: оранжевый, серебристый, темно-голубой, темно-красный

Львам звезды советуют присмотреться к цвету роскоши, аристократизма и власти, успеха и процветания. Дополняющие его оттенки в маникюре – оранжевый, серебристый, темно-голубой – помогут приумножить жизненные силы и проявить свое творческое начало.

Маникюр для Дев

Базовая гамма: красная

Дополнительные цвета: белый, бело-розовый, голубой, фиолетовый, лиловый, желто-зеленый, серый, антрацитовый

Красный маникюр для Дев – это не только символ соблазнения, но и признак цепкой деловой хватки. Оттенки сопровождающей гаммы, особенно пастельные, способны убавить чрезмерный градус перфекционизма, смягчить строгость по отношению к себе и окружающим.

Маникюр для Весов

Базовая гамма: нюдовая

Дополнительные цвета: пастельные розовый, голубой, желтый, серый, коричневый