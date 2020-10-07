Врачи запретили кормящим матерям злоупотреблять соками и сладкими напитками

Как отмечает Medical Express, сотрудники Детского госпиталя Лос-Анджелеса, сделавшие это открытие, ранее доказали, что матери, потребляющие сладкие напитки и соки в течение нескольких месяцев после родов, рискуют набрать вес, а также могут подвергать своих новорожденных детей воздействию добавленных сахаров через грудное молоко, пишет Meddaily.ru.

Новое исследование показывает, что употребление сладких напитков в период грудного вскармливания также может привести к ухудшению когнитивного развития у детей почти два года спустя. В рамках последнего анализа учитывались данные 88 матерей, которые рассказывали о ежедневном потреблении сладких напитков и соков в течение первого месяца грудного вскармливания.