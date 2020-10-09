Пять ингредиентов, которые стоит добавить в салат, чтобы он стал полезнее

Овощные салаты – это отличный способ привести в порядок фигуру. Но чтобы они действительно принесли пользу организму, важно выполнять несколько простых правил, пишет Сегодня.
Используйте оливковое масло
Поскольку оливковое масло является мононенасыщенным жиром, набрать вес, употребляя его, трудно. Этот продукт ускоряет обмен веществ и увеличивает уровень энергии.
Если вы хотите похудеть, используйте оливковое масло в качестве заправки к салатам и прочим блюдам. На нем можно жарить мясо, рыбу, тушить овощи и прочие продукты.
Не игнорируйте зелень
Базилик, петрушка, кинза, шпинат и листовой салат богаты клетчаткой, витаминами, минералами и фитонутриентами. Хлорофилл, который придает пряным травам зеленый цвет, насыщает организм кислородом, ускоряет метаболизм и укрепляет иммунитет.
Добавляйте белковые продукты
Сыр, яйца, рыба, горох нут, тофу или белое куриное мясо – все эти продукты богаты белком. А белок, или протеин – строительный материал и источник питания для всех клеток. Он обеспечивает длительное чувство сытости, и вам меньше захочется перекусывать в течение дня.
Используйте разные овощи и фрукты
Свежие овощи и фрукты дают нам необходимую клетчатку и огромное количество витаминов. В салатах сочетайте овощи разных цветов, чтобы получить максимум преимуществ для здоровья – природные пигменты имеют разные полезные свойства и дополняют друг друга.
Откажитесь от сухариков в пользу орехов и семечек
Гренки и сухарики очень калорийны, а пользы от них мало. Поэтому лучше заменить их орехами или семечками.
Орехи богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, полезными жирами, белком и клетчаткой, а семечки содержат микроэлементы, необходимые для нормальной работы сердца и сосудов.