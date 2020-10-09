Пять ингредиентов, которые стоит добавить в салат, чтобы он стал полезнее

Используйте оливковое масло

Поскольку оливковое масло является мононенасыщенным жиром, набрать вес, употребляя его, трудно. Этот продукт ускоряет обмен веществ и увеличивает уровень энергии.

Если вы хотите похудеть, используйте оливковое масло в качестве заправки к салатам и прочим блюдам. На нем можно жарить мясо, рыбу, тушить овощи и прочие продукты.

Не игнорируйте зелень

Базилик, петрушка, кинза, шпинат и листовой салат богаты клетчаткой, витаминами, минералами и фитонутриентами. Хлорофилл, который придает пряным травам зеленый цвет, насыщает организм кислородом, ускоряет метаболизм и укрепляет иммунитет.

Добавляйте белковые продукты

Сыр, яйца, рыба, горох нут, тофу или белое куриное мясо – все эти продукты богаты белком. А белок, или протеин – строительный материал и источник питания для всех клеток. Он обеспечивает длительное чувство сытости, и вам меньше захочется перекусывать в течение дня.

Используйте разные овощи и фрукты

Свежие овощи и фрукты дают нам необходимую клетчатку и огромное количество витаминов. В салатах сочетайте овощи разных цветов, чтобы получить максимум преимуществ для здоровья – природные пигменты имеют разные полезные свойства и дополняют друг друга.

Откажитесь от сухариков в пользу орехов и семечек

Гренки и сухарики очень калорийны, а пользы от них мало. Поэтому лучше заменить их орехами или семечками.