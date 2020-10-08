Голубое платье против белого костюма: Кейт Миддлтон и Елена Зеленская встретились в Великобритании

Изначально целью визита Владимира Зеленского была встреча с Елизаветой II. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации королева отменила все намеченные до конца года мероприятия и уединилась в Виндзорском замке. Поэтому президента Украины с супругой принимали принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Для герцога и герцогини Кембриджских это официальное мероприятие стало первым за долгие месяцы, ведь они также соблюдали меры самоизоляции. Для встречи Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье небесно-голубого цвета, образ дополнили бежевые лодочки. А вот супруга президента Украины Елена Зеленская отдала предпочтение белому костюму от украинского бренда SIX.

Модные критики тут же начали сравнивать наряды обеих женщин. Им понравилось, что леди отдали предпочтение женственной элегантности. Многие отметили, что Елена и Кейт выглядят ровесницами, хотя жена украинского политика старше герцогини на четыре года.

Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge meet with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and his wife Olena during an audience at Buckingham Palace, in London, Britain October 7, 2020. Jonathan Brady/Pool via REUTERS ФОТО: POOL/REUTERS

А вот принц Уильям и Владимир Зеленский появились перед фотографами в черных костюмах. Мужчины несколько часов обсуждали социальные и политические проблемы обеих стран.

После визита в Букингемский дворец Елена Зеленская поделилась эмоциями в социальных сетях. «Прекрасная страна, молодые и искренние люди. Встреча из тех, что запоминается на всю жизнь», — сообщила первая леди.

Представители двух стран сразу нашли общий язык ФОТО: Jonathan Brady/AP

Президент Украины пробудет в Великобритании два дня, после чего вернется домой. За это время он планирует не только встретиться с лидерами страны, но и посетить местные социально-культурные учреждения. Этот визит должен способствовать укреплению дружественных связей с Европой.