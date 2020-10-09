Семь цветовых сочетаний, которые выглядят дорого!

Для того чтобы ваш образ выглядел дорого, не обязательно покупать только брендированные вещи, достаточно поиграть цветами, и вы получите шикарный образ.
Все цвета условно можно разделить на 2 группы: простые и роскошные.
К простым относятся цвета: желтый, красный, синий. Это цвета из основной палитры, и их можно назвать их спортивными. Роскошные цвета: изумруд. рубин, аметист. Цвета драгоценных камней, они более глубокие, насыщенные.
Бежевый и белый
Сочетание цветов в светлой палитре станет превосходным решением не только для теплого времени года, но и любого другого сезона. Наряд, созданный с использованием телесного и белоснежного оттенков, смотрится аристократично и утонченно. В той же цветовой палитре необходимо выбирать и аксессуары, дабы не удешевить образ.
Серый и бордовый
Многие девушки любят использовать оттенки серого при составлении различных образов. Обилие серого цвета может сделать образ скучным и тусклым. Чтобы этого не произошло, стилисты рекомендуют дополнить его одним из дорогих оттенков – бордовым. Такой образ вполне в стиле британской аристократии.
Оранжевый и серый
Сочетания базовых и ярких цветов всегда выглядят дорого и стильно. Но чтобы выглядеть по-настоящему красиво, следует аккуратно и дозированно добавлять оранжевый к серому. Не станьте апельсинкой!
Изумрудный и бежевый
Изумрудный, по праву, считается одним из самых богатых и изысканных цветов. Все потому, что подобный оттенок ассоциируется с одноименным благородным камнем. Стилисты считают, что наиболее удачная пара для изумрудного цвета – оттенки бежевой палитры.
Кэмел, бежевый и хаки
Это самое верное и беспроигрышное сочетание, которое подойдет для любого случая. Следует отметить, что тандем базовых нейтральных оттенков всегда выглядит стильно и благородно.
Синий, светло-коричневый и темно-коричневый
Глубокий и насыщенный синий цвет сам по себе выглядит дорого и роскошно. А в сочетании с оттенками коричневого удается создать шикарный аутфит, уместный как в офисе, так и на торжественном мероприятии.
Розовый, бирюзовый, синий
Розовый, бирюзовый, синий - цвета заката на море. Это еще одно удачное цветовое сочетание, которое всегда выглядит уместно и роскошно. Несколько нежных оттенков: розовый, голубой удачно сочетаются в одном образе. Они непременно создадут дорогой и шикарный аутфит.