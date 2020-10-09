Семь цветовых сочетаний, которые выглядят дорого!

Все цвета условно можно разделить на 2 группы: простые и роскошные.

К простым относятся цвета: желтый, красный, синий. Это цвета из основной палитры, и их можно назвать их спортивными. Роскошные цвета: изумруд. рубин, аметист. Цвета драгоценных камней, они более глубокие, насыщенные.

Почувствовали разницу? А теперь несколько примеров выигрышных сочетаний.

Бежевый и белый

Сочетание цветов в светлой палитре станет превосходным решением не только для теплого времени года, но и любого другого сезона. Наряд, созданный с использованием телесного и белоснежного оттенков, смотрится аристократично и утонченно. В той же цветовой палитре необходимо выбирать и аксессуары, дабы не удешевить образ.

Серый и бордовый

Многие девушки любят использовать оттенки серого при составлении различных образов. Обилие серого цвета может сделать образ скучным и тусклым. Чтобы этого не произошло, стилисты рекомендуют дополнить его одним из дорогих оттенков – бордовым. Такой образ вполне в стиле британской аристократии.

Оранжевый и серый

Сочетания базовых и ярких цветов всегда выглядят дорого и стильно. Но чтобы выглядеть по-настоящему красиво, следует аккуратно и дозированно добавлять оранжевый к серому. Не станьте апельсинкой!

Изумрудный и бежевый

Изумрудный, по праву, считается одним из самых богатых и изысканных цветов. Все потому, что подобный оттенок ассоциируется с одноименным благородным камнем. Стилисты считают, что наиболее удачная пара для изумрудного цвета – оттенки бежевой палитры.

Кэмел, бежевый и хаки

Это самое верное и беспроигрышное сочетание, которое подойдет для любого случая. Следует отметить, что тандем базовых нейтральных оттенков всегда выглядит стильно и благородно.

Синий, светло-коричневый и темно-коричневый

Глубокий и насыщенный синий цвет сам по себе выглядит дорого и роскошно. А в сочетании с оттенками коричневого удается создать шикарный аутфит, уместный как в офисе, так и на торжественном мероприятии.

Розовый, бирюзовый, синий