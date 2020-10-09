Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: кому-то стоит работать и забыть о любви, а кому обновить гардероб

Женщина-Дева

У Дев ожидается большой всплеск финансовой удачи. Звезды и планеты помогут женщинам, рожденным под этим знаком, преуспеть в бизнесе и работе. Успех ожидает всех, кто занят в творческой сфере, работает преимущественно в одиночестве и ни от кого не зависит. Денежные аффирмации на каждый день укрепят веру Дев в себя и сделают их еще более успешными, лишив этих женщин негативных вирусных программ. Всё получится, если прикладывать должное усилие и верить в себя.

Женщина-Весы

Женщинам этого знака стоит быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Всем, кто вынужден по долгу службы много общаться с незнакомыми людьми, лучше пользоваться славянскими оберегами. В понедельник и воскресенье повысится вероятность встретить на своем пути неприятных людей либо наткнуться на энергетические преграды. Со вторника по субботу звезды будут на стороне Весов, поэтому им стоит активизироваться во всех сферах жизни. Запасы энергии этих женщин будут практически неиссякаемыми — можно браться за новые дела, ставить перед собой новые цели. Амбициозные Весы будут неизменно оставаться лидерами во всем.

Женщина-Скорпион

Скорпионов можно отнести к самым успешным женщинам по знаку Зодиака. Их таланты прекрасно раскрываются в любовной сфере. Им по силам понравиться кому угодно. На этой неделе их обаяние и харизма возрастут многократно. Это поможет одиноким представительницам знака существенно продвинуться в поисках мужчины мечты. Также это будет прекрасное время для совместного досуга со второй половинкой, детьми, родственниками. Начать неделю стоит с уборки и наведения порядка на рабочем месте. На выходных можно отправиться в поездку. Астрологи советуют быть активными физически.

Женщина-Стрелец

Это будет очень благоприятное время для Стрельцов, потому что миром будет управлять родственная им стихия Огня. Можно смело проводить женские обряды на любовь и достаток, заниматься своим внешним видом, избавляться от вредных привычек и негативных программ. В любовных вопросах стоит прислушиваться к советам мамы, старшей сестры, лучшей подруги. В делах и финансовой сфере потребуется осторожность. С деньгами лучше пока не расставаться. Конечно, могут появиться вынужденные траты, но в таком случае можно будет воспользоваться советом близкого человека.

Женщина-Козерог

Козерогов прекрасного пола часто относят к одним из самых одиноких женщин по знаку Зодиака . Это происходит из-за того, что они закрываются от мужчин. На этой неделе одиноким представительницам этого знака звезды помогут встретить на пути много достойных и приятных мужчин, поэтому лучше не отталкивать их своей скрытностью. Это идеальное время для романтики и флирта. Также звезды и планеты помогут наладить уже существующие отношения, обрести уверенность в себе. Энергетические запасы Козерогов также увеличатся. Эти женщины станут более выносливыми, жизнерадостными.

Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи на этой неделе получат от звезд мощный заряд позитива. Астрологи советуют заниматься своей внешностью, посвящать больше времени себе. Можно также пользоваться женскими заговорами на привлекательность, чтобы больше мужчин обращало на Водолеев внимание. Это очень удачное время для поиска второй половинки. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше дать возможность любимому мужчине почувствовать свободу. Нужно бороться с ревностью. Дипломатичность и умение искать компромиссы помогут представительницам этого знака предотвратить скандалы и проблемы в семье.

Женщина-Рыбы