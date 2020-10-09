Теория типажей Дэвида Кибби: как найти свой стиль раз и навсегда

Как это работает?

Дэвид Кибби положил в основу своей теории принцип женского (инь) и мужского (ян) начал. Стилист заметил, что каждому человеку присущ набор женских и мужских черт внешности. Разные комбинации этих черт — секрет нашей уникальности. Кибби вывел 5 основных типажей и 13 подтипов и подобрал для каждого из них ключ к идеальному стилю.

Чтобы определить свой типаж по Кибби, нужно сначала откинуть все явно неподходящие варианты. Первым из критериев следует учитывать рост.

1. Dramatic

Рост: 168 см и выше.

Лицо: резкое, с прямыми и узкими чертами, глаза маленькие или среднего размера, раскосые или миндалевидные, губы тонкие или средней полноты, скулы высокие, щеки впалые.

Фигура: длинная и узкая, прямая и угловатая, тело хорошо развито физически. Грудь плоская или большая, но подтянутая (Soft Dramatic). Бедра узкие, стройные и мускулистые. Иногда талия четко очерчена.

Рекомендации по стилю

Мягко струящиеся линии, прозрачные, тонкие, «летающие» или липнущие к телу ткани — под запретом. Это касается и широких или бесформенных силуэтов, крупной вязки, грубого трикотажа.

Недопустимо деление фигуры по горизонтали, также исключаются рюши и оборки, кукольный объем платьев, излишне открытая одежда.

Идеальный наряд у Dramatic получается, когда форма одежды повторяет линии тела: резкие и прямые, выразительные и лаконичные.

Приветствуются Т-образный силуэт, акценты на плечах и/ или на талии, слегка прилегающий фасон, удлиненный крой, четкие и жесткие края, асимметрия. Ткани должны быть плотными, хорошо сохраняющими форму.

2. Romantic

Рост: 170 см и ниже.

Лицо: округлое, полноватое, чувственное, щеки часто пышные, лицевые кости деликатные и маленькие, однако нос, скулы и подбородок широкие и пухлые; глаза большие, миндалевидные или полуприкрытые.

Фигура: «песочные часы», грудь и бедра объемные и чувственные, руки и ноги мягкие и полноватые, талия тонкая, плечи округлые или покатые. Ладони и ступни небольшие, широковатые. У Theatrical Romantic фигура женственная, мягкая и пышная, но не широкая.

Рекомендации по стилю

Нельзя создавать образы, скрывающие талию. Бесформенные силуэты и одежда фасона oversize также сыграют не в пользу Romantic.

Строгие силуэты, прямые линии с острыми краями, горизонтальные полосы — все эти элементы скрывают достоинства фигуры такого типа, делают ее более громоздкой.

Приветствуются мягкие линии, повторяющие и подчеркивающие соблазнительные изгибы тела. Струящиеся ткани, завитки, сложные ниспадающие формы — это оружие типажа Romantic.

Нужно подчеркивать талию: мягкие оборки, ремни с интересными пряжками, складки, тканевые пояса помогут в этом.

3. Gamine

Рост: 168 см и ниже.

Лицо: либо узкое и вытянутое, либо широкое и округлое, лицевые кости широкие, ярко выражены скулы, нос, подбородок, глаза большие, губы пухлые или средней полноты.

Фигура: прямая и мускулистая или пухлая, приближенная к «песочным часам». Кость широкая, талия выражена только у Soft Gamine.

Рекомендации по стилю

Не рекомендуется создавать размытые силуэты, играть с драпировками, носить фасон oversize или бесформенные вещи. Все, что прячет фигуру, типажу Gamine противопоказано.